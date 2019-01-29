親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

【重磅快評】百日了！蘇貞昌怎能忍受普悠瑪亂局延續

2019-01-29 10:48聯合報 主筆室

1021台鐵普悠瑪事故已屆滿百日，很難想像善後竟然遲延至此。對人，18位亡者的補、賠償拖延至今，不可思議；對事，淬取教訓，力求改善台鐵體質及營運積弊，當然更沒有進度。國家對防弊無能顯示出施政水準低落，對善後處理無方，更是政治怠惰難以言喻。

跨越九合一選舉的普悠瑪事故，選前的應對錯亂至極；因禍得福、糊塗升官的交長吳宏謀完全不進入狀況，踉蹌下台後的代理人選或因選舉逼近，加上不進入狀況，始終未見劍及履及的應對，荒腔走板的一路拖延下來。

18條人命的恤償當然該優先辦。補償部分依照運送契約，沒有變動空間；賠償部分則看台鐵歉疚程度。很遺憾，台鐵高層當時使出全力推責任給司機員尤振仲，對亡者的賠償也就延宕下來；加上新任局長被家屬認為太過倨傲，以致賠償事宜也就拖延下來。林佳龍新交長雖展現誠意，但進度有限。

人的部分沒進展，事的部分更進度緩慢。普悠瑪事故本質是運輸安全問題，各國通案的標準作業程序，都應先調查事故真相，之後追究刑事、行政責任；台灣在這一領域顯然錯亂，除了航空器事故的飛安調查是追究真相優先，先查真相再追究責任，其餘運輸事故都是追究責任第一，是否因此影響真相調查？主政者不察，也就一路混亂下去。

普悠瑪事故調查不意外地錯亂，第一時間宜蘭檢方搶進偵辦，查扣證據，偵訊可能涉案人；檢察體系或勇於任事，但畢竟非交通專業，查扣的關證據看不懂，基於保全、保密，懂的人難能一窺；加以刑責追究有絕對威嚇力，涉入的相關台鐵員工嚴謹封口，因而真相諱莫如深。

事故之初，台鐵循例意欲「私了」，交由內部的行車安全委員會調查；賴神指派吳澤成政委成立調查委員會，層級提高，卻動不了先一步查扣證據的檢方，因此事故原因調查處在有資料的檢方看不懂，懂的人卻看不到資料的糊塗局面；吳澤成小組勉強公布了調查報告，但毫無真相可言。

任何災變事故的真相追究，為的是亡羊補牢，普悠瑪18條人命，事發100天仍然糊里糊塗，新內閣務必在最短時間給個交代。

去年10月21日普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆，奪走18條人命，200多人受傷，今天是罹...
去年10月21日普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆，奪走18條人命，200多人受傷，今天是罹難者百日，家屬認為真相沒有被說出來。圖／本報系資料照
分享

台鐵普悠瑪九合一選舉
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

男大生狼師對4歲女童伸爪 教育局裁處幼兒園減招

2019-01-29 09:58

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03

7道通緝 「將軍女兒」回籠

2019-01-29 00:24

普悠瑪事故滿百日 檢察官：過年前難起訴司機員

2019-01-28 23:58

離完婚搬家慢吞吞 判付前夫房租

2019-01-28 23:57

男毆警秀黨證 民進黨將祭開除黨籍

2019-01-28 23:44

他網購私運大麻14次為解燙傷疼痛 法官同情判免關

2019-01-28 23:35

高雄賭客追牌「賓果賓果」 3小時內慘賠130萬元

2019-01-28 22:52

補教人生高國華 酒駕判刑4月

2019-01-28 20:26

獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定

2019-01-28 15:07

還沒過年就聚賭四色牌 8名賭客合計570歲

2019-01-28 15:06

賣家隱瞞訊息2800萬出售凶宅 法院判賠125萬

2019-01-28 14:33

他醉茫茫抱路人孫女還搶機車 清醒後遭重刑伺候

2019-01-28 13:18

花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴

2019-01-28 13:08

撞死清大物理奇才 胡家瑞試槍再被起訴

2019-01-28 12:51

美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉

2019-01-28 12:50

醋男懷疑女友偷吃 盛怒痛毆挨告傷害

2019-01-28 12:17

想資助男友 軍校女學生偷室友5千元嘗苦果

2019-01-28 12:14

警方逮6名詐騙集團成員 統統羈押牢裡過年

2019-01-28 11:48

法律條文太難懂？5大法普臉書粉絲團教你讀

2019-01-28 11:46

父罵敗家子被揍死 母求「兒被關我怎辦」仍無期定讞

2019-01-28 11:16

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

國道殺妻求救畫面曝光 家暴男曾倒車再撞妻

2019-01-28 18:35

警察人事調整史上最亂 高層不同調大亂鬥

2019-01-28 22:18

國道驚傳女子跳車全身血 行凶丈夫載走兒再投案

2019-01-28 13:07

網友幫爺爺整理房間 驚見內藏「長壽的秘訣」

2019-01-28 17:38

普悠瑪翻車百日 罹難者託夢：冤枉、不甘心、死不瞑目

2019-01-28 19:03

「洗腎室」也可偷情 醫師：65歲男子10年換4位妹陪

2019-01-28 16:57

萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨將祭開除黨籍

2019-01-28 15:40

過年前要讓民眾有感 警政署狂抓近兩千名詐騙犯

2019-01-28 14:44

鐵條插背國道狠殺妻 男投案昏厥送醫

2019-01-28 16:07

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56

工程師常累癱夜歸 嬌妻跟蹤發現另有隱情

2019-01-28 21:03

推坐輪椅白髮老母到馬路要給車撞 正義女挺身攔阻

2019-01-28 18:39

引擎蓋鬆脫砸碎擋風玻璃 強開北宜網友驚呼太扯

2019-01-28 13:44

差點被普悠瑪撞 婦強行跨越平交道旁人驚「阿嬤母湯」

2019-01-28 16:57

獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定

2019-01-28 15:07

輔大性侵案夏林清求償1元 女學生：結痂傷口再被掀起

2019-01-28 22:51

殺妻男報案稱「我殺了老婆」 警：以為對方亂講話

2019-01-28 16:57

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03

美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉

2019-01-28 12:50

花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴

2019-01-28 13:08

家暴男國道殺妻再衝撞 岳母怒：法官一定要押

2019-01-28 20:33

13歲少女倒追不成告對方性侵 結果37歲歐巴回應超暖心

2019-01-28 18:35

國道與夫爭執遭殺傷跳車 初估婦人身中7刀

2019-01-28 15:45

疑爭吵女遭夫殺傷跳國道送醫 小孩被緊急安置

2019-01-28 14:34

1歲女嬰高燒陷昏迷 警員火速開道送醫順利脫離險境

2019-01-28 13:09

撞死清大物理奇才 胡家瑞試槍再被起訴

2019-01-28 12:51

新潮流台灣新社會智庫 遭陳抗常客打破辦公室玻璃

2019-01-28 19:00

萬華區黨員毆警還秀黨證 民進黨開鍘

2019-01-28 16:11

假扮觀光客 明星臉越籍女子露E奶賣淫

2019-01-28 14:01

霞喀羅古道登山客摔邊坡 消防員擔架拖拉7小時下山

2019-01-28 10:59

普悠瑪滿百日 罹難老師家屬淚訴：每天思念到無法呼吸

2019-01-28 13:08

詐團躲拉脫維亞騙大陸人 主嫌爽開藍寶堅尼超跑

2019-01-28 12:12

豬隊友一起去討債 車上玩槍走火射中駕駛後腦

2019-01-28 18:22

碧潭詭異大魚拉釣竿 釣客離奇喪命遺體無傷發還

2019-01-28 19:39

十年天堂網友…酒店女喝毒咖啡墜樓亡 郵差男友撇責任

2019-01-28 12:19

民進黨新潮流辦公室被砸 許智傑：譴責暴力

2019-01-28 19:44

賓士駕駛遇警狂飆撞小黃 一查原來是通緝犯

2019-01-28 14:31

撞死清大生肇逃 他開啟犯罪人生

2019-01-29 00:10

客戶領到破損鈔 郵局女職員登門道歉「一路哭回家」　

2019-01-29 10:32

他網購私運大麻14次為解燙傷疼痛 法官同情判免關

2019-01-28 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top