【重磅快評】百日了！蘇貞昌怎能忍受普悠瑪亂局延續

2019-01-29 10:48 聯合報 主筆室



1021台鐵普悠瑪事故已屆滿百日，很難想像善後竟然遲延至此。對人，18位亡者的補、賠償拖延至今，不可思議；對事，淬取教訓，力求改善台鐵體質及營運積弊，當然更沒有進度。國家對防弊無能顯示出施政水準低落，對善後處理無方，更是政治怠惰難以言喻。

跨越九合一選舉的普悠瑪事故，選前的應對錯亂至極；因禍得福、糊塗升官的交長吳宏謀完全不進入狀況，踉蹌下台後的代理人選或因選舉逼近，加上不進入狀況，始終未見劍及履及的應對，荒腔走板的一路拖延下來。

18條人命的恤償當然該優先辦。補償部分依照運送契約，沒有變動空間；賠償部分則看台鐵歉疚程度。很遺憾，台鐵高層當時使出全力推責任給司機員尤振仲，對亡者的賠償也就延宕下來；加上新任局長被家屬認為太過倨傲，以致賠償事宜也就拖延下來。林佳龍新交長雖展現誠意，但進度有限。

人的部分沒進展，事的部分更進度緩慢。普悠瑪事故本質是運輸安全問題，各國通案的標準作業程序，都應先調查事故真相，之後追究刑事、行政責任；台灣在這一領域顯然錯亂，除了航空器事故的飛安調查是追究真相優先，先查真相再追究責任，其餘運輸事故都是追究責任第一，是否因此影響真相調查？主政者不察，也就一路混亂下去。

普悠瑪事故調查不意外地錯亂，第一時間宜蘭檢方搶進偵辦，查扣證據，偵訊可能涉案人；檢察體系或勇於任事，但畢竟非交通專業，查扣的關證據看不懂，基於保全、保密，懂的人難能一窺；加以刑責追究有絕對威嚇力，涉入的相關台鐵員工嚴謹封口，因而真相諱莫如深。

事故之初，台鐵循例意欲「私了」，交由內部的行車安全委員會調查；賴神指派吳澤成政委成立調查委員會，層級提高，卻動不了先一步查扣證據的檢方，因此事故原因調查處在有資料的檢方看不懂，懂的人卻看不到資料的糊塗局面；吳澤成小組勉強公布了調查報告，但毫無真相可言。