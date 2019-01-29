男大生狼師對4歲女童伸爪 教育局裁處幼兒園減招

2019-01-29 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市一所幼兒園發生男大生狼師對多名4歲女童伸出狼爪，引起社會關注。高雄市教育局表示，去年5月接獲此幼兒園通報，依幼兒教育及照顧法加重裁處該園從年8月起減招幼生數45名，此男未具教育人員資格卻從事教保服務，裁處6000元。

一名22歲男大學生，2016年起在高雄市北區一所幼兒園教幼兒英文。去年家長發現女兒有異常行為，追查是這名男大生利用午睡期間，對才4歲小班女童伸出狼爪，做出親吻臉、撫摸胸、磨蹭下體的行為，驗傷憤而報案。檢方接續調查有4名女童受害，將男大生依刑法加重強制性交罪等三罪嫌提起公訴。

高雄市教育局副局長黃盟惠表示，案發幼兒園原立案人數是110人，案後教育局業依幼兒教育及照顧法第51條至53條併罰，加重裁處該園自去年8月1日起減招幼生數45名。另行為人因未具教保服務人員資格，卻實際從事教保服務，本局業依幼兒教育及照顧法第49條規定裁處6000元罰鍰。

黃盟惠說，教育局對幼兒園報聘教職員工應檢附警察刑事紀錄證明備查，並透過全國幼兒園不適任教保服務人員通報查詢系統，查詢上開人員是否有不得在園服務情事，以預先防範。

另外也持續透過相關會議，提醒幼兒園應確依幼兒教育及照顧法所定師生比，依法配置教保服務人員，以確保幼生在園安全並獲妥適照顧。教育局也鼓勵「吹哨」，任何人發現危害幼兒情事或園內服務人員不符規定，檢舉電話為07-7406603。

至於外界認為減招和裁罰金額太低，起不了嚇阻作用。教育局表示，此為依法處罰，減招近五成對幼兒園已屬重裁。至於對行為人罰6000元，是針對未具教保服務人員資格，卻實際從事教保服務的初犯，涉及刑事部分則由司法單位查辦。

針對男大生狼師對4歲女童伸狼爪案，高雄市教育局副局長黃盟惠表示，去年已依幼教法加重裁處該園減招近半，此男未具教育人員資格卻從事教保服務，裁處6000元。記者徐如宜／攝影 分享 facebook