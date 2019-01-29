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美司法部起訴華為、孟晚舟 涉竊密詐欺和妨礙司法

女兒被撞重傷加害駕駛擺爛不賠 母跪他「求你可憐我」

2019-01-29 01:03聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市有黃姓女網友昨天在臉書爆料公社發文求助，稱姪女在2015年1月間上班途中行經西屯區福康路、台灣大道時，遭王姓男子開車衝撞，造成姪女重傷顱內出血，病危後迄今仍有腦血管的後遺症，王依過失傷害罪嫌，遭判刑4月，得易科罰金，民事部分，台中高分院判賠51萬元確定，但家屬上網指控，王答應每月賠5000元，迄今卻一毛沒賠，王卻有多輛跑車與休旅車，黃女將日前雙方開協調會的影像公布，其中姪女的母親還向王下跪「求你可憐我」，引發網友一面撻伐。

法界人士建議，遇到類似狀況時，只要是性侵被害人、因被害導致死亡、因被害導致重傷等，就可利用犯罪被害人保護法，向犯罪被害人保護基金，申請醫療費、喪葬費、撫養費、減少勞動力或增加生活上需要之費用、精神慰撫金等，金額從30萬元至100萬元不等，被害家屬可尋求犯罪被害人保護協會詢問。

根據台中地院一審判決，全案發生在2015年1月11日上午5時許，王姓男子（31歲）開車沿西屯區福康路由北往南方向直行，行至台灣大道4段、福康路交岔路口，欲左轉台灣大道4段行駛時，他沒有禮讓行人，直接撞上穿越行人穿越道的黃姓女子，造成黃女雙側額葉創傷性蜘蛛網膜下出血、左耳鼓膜積血、尾椎、臀部挫傷、腰及左膝挫傷等傷害，全案依過失傷害罪嫌，判4月徒刑，得易科罰金12萬元，全案定讞，另民事法官判王需賠醫藥費、精神慰撫金共51萬餘元。

黃女家屬昨天臉書爆料公社發布一段影片，影片內容是被害黃女的母親，聲嘶力竭的向王下跪，哭喊「求你可憐我」，黃女家屬透露，黃女受傷後，黃女父親恍神觸電身亡，車禍發生四年多來，王分文未賠，從答應每月賠償5000多元，一直殺價到2千元，但王擔任油漆工人，向法官辯稱經濟不穩定，但家屬卻發現王有兩輛休旅車、一輛跑車，甚至時常改車、叫外送享用大餐等行徑，讓黃女家屬為黃女與其母叫屈「天理何在？」

台中市黃姓女網友爆料，姪女出車禍受重傷，肇事駕駛分文未賠，姪女母親協調時，向肇事...
台中市黃姓女網友爆料，姪女出車禍受重傷，肇事駕駛分文未賠，姪女母親協調時，向肇事駕駛下跪，希望肇事駕駛能賠償，負起責任。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市黃姓女網友爆料，姪女出車禍受重傷，肇事駕駛分文未賠，姪女母親協調時，向肇事...
台中市黃姓女網友爆料，姪女出車禍受重傷，肇事駕駛分文未賠，姪女母親協調時，向肇事駕駛下跪，希望肇事駕駛能賠償，負起責任。圖／摘自臉書爆料公社
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爆料公社傷害罪
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