普悠瑪事故滿百日 檢察官：過年前難起訴司機員

2019-01-28 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



去年10月21日普悠瑪在宜蘭新馬站翻覆，造成18人死亡，200多人輕重傷，1月28日是罹難者百日，據了解，宜檢雖掌握事發當天所有事證，但關鍵的列車控制監視系統墊子資料還待專業單位調查後的結果出爐，在過年前確定無法起訴司機員。

宜蘭地檢署調查指出，司機員尤振仲因關閉ATP，以手動、目測方式駕駛列車，但未注意列車進站及過彎時應符合速限規定，將列車加速至約時速一四○公里高速，導致列車在新馬站附近出軌，涉嫌業務過失致死；且司機員供詞反覆，與其他台鐵人員有異，有串供、逃亡之虞聲請羈押禁見，宜蘭地方法院做出裁定，尤振仲具保新台幣50萬。

事發當時宜蘭地檢署立即扣押現場證物並採證，且行政院調查小組也向宜檢調閱相關資料，事後調查小組依據列車控制監視系統記載的電子資料，還原當時煞車操作情形，按紀錄顯示該次列車自羅東站出發直至列車出軌，煞車把手均置於○段位，表示未有任何煞車把手操作的紀錄，與司機員日前提出的聲明內容「意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了緊韌動作」一說有出入。

罹難者家屬表示，他們與交通部開了4次的協調會，他們要的不是高額的賠償金，只想聽到行政院調查小組說出真相，他們也提出五點訴求： 1：運安會成立重啟普悠瑪調查報告 2：行政懲處17人表面功夫毫無實質效益，應主動送彈劾失職公務人員。 3：追究責任沒上限、監察院應主動調查。 4：政府、交通部、台鐵務必落實執行你們自己寫的SOP不要讓悲劇再度上演。 5：政府、台鐵要加強危機意識感，不得輕忽任何一丁點小小的故障，謹慎對待每個小細節和處理程序。