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他網購私運大麻14次為解燙傷疼痛 法官同情判免關

2019-01-28 23:35聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鄭姓男子涉嫌透過網路訂購大麻，利用國際郵件私運進口，前年1月遭海關攔截，警調查出鄭14度訂購大麻菸草，也在他住處查扣大麻，依法送辦起訴。高雄地院審理認為，鄭係男子是自己施用以減緩燒燙傷疼痛，考量他認罪，且每次運量少，情節相對輕微，判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫22萬元，可上訴。

判決指出，鄭姓男子從2016年12月間起，至2017年4月25日止，透過網路訂購，利用國際郵件寄送方式，分別從西班牙、荷蘭、加拿大、捷克、德國，14次私運大麻菸草、大麻浸膏等管制進口物品入境，指定寄到他鳳山區住處。

海關於去年1月攔截包裹發現大麻菸草共13包、大麻浸膏1 包，通報警調單位，又在鄭的家中查扣大麻菸草7包、參雜在菸草內的大麻種子7顆、郵寄信封8個及電子磅秤等物，檢方依運輸二級毒品罪嫌起訴他。

鄭姓男子認罪，供稱擔任西餐廳廚師發生氣爆，導致他頭頸部、左上肢及雙下肢都二度燒燙傷，手術後長期慢性疼痛，吃止痛藥沒效，才吸食大麻減輕疼痛。

合議庭審理時，確認他出院後，須使用壓力衣及矽膠片治療，且無法從事環境高溫工作、無法久站，活動時疼痛指數2分，疼痛超過3 到6 個月，已屬慢性疼痛。

合議庭也函詢高雄醫學大學附設中和紀念醫院，獲回覆「國外（英國、加拿大和澳洲）醫療用大麻已用於減緩疾病所產生的疼痛」，認定他欲服用大麻止痛，但國內無合法取得大麻管道，才從國外訂娛樂用大麻，考量每次進口數量微少，僅供自己施用，犯罪情節相對較輕，經過此次偵審程序應知警惕，宣告緩刑5年，條件為支付公庫22萬元，提供240小時義務勞務、接受法治教育4場。

高雄鄭姓男子涉嫌透過網路14次訂購大麻菸草，自己施用以減緩燒燙傷疼痛，高雄地院宣...
高雄鄭姓男子涉嫌透過網路14次訂購大麻菸草，自己施用以減緩燒燙傷疼痛，高雄地院宣告緩刑5年。圖與本案無關。圖／本報資料照
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大麻海關加拿大
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