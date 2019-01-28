高雄賭客追牌「賓果賓果」 3小時內慘賠130萬元

2019-01-28 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子前年6月到彩券行投注「BINGO BINGO 賓果賓果」，已輸70萬元彩金，身上沒錢卻涉要求店員先幫下注，謊稱「再和老闆算」，卻接連7度下注共60萬元也槓龜，店裡帳戶金額不足他才藉機離去，店家怒告詐欺；高雄地檢署調查偵結，依詐欺罪嫌起訴陳。

陳姓男子偵訊時，並沒否認後來下注60萬沒付款，辯稱他連續幾天都在這家彩券行玩，也都有付錢，「當時陷入追牌迷思」，邱姓業者有打給他，他有告知之後會去領錢。

檢方起訴指出，陳姓男子2017年6月10日上午10點多，到高雄三民區澄清路一間彩券行投注「BINGO BINGO 賓果賓果」，交代張姓店員，每注都下1250元，陳從上午10點起到中午12點，連續下了70萬都沒贏得彩金。

陳姓男子明知已經輸到身上沒現金，向張姓店員謊稱「你先幫我下注，我再和老闆算，若不讓我下注，害我賠錢就要你負責」，導致店員半小時內，又幫他連下7注，結果也沒得獎，又輸60萬元。