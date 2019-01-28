不滿女友分手硫酸毀容 男願賠800萬元求輕判

2019-01-28 17:23 中央社 台北28日電



男子黃季堯被控不滿女友要分手，竟把硫酸、菜刀等凶器藏進機車後，衝撞女方汽車，朝她潑硫酸毀容，一審遭判4年2月。高院今開庭，黃男說願賠新台幣800萬元，請求法官輕判。

全案緣於，黃男在民國106年11月12日不滿女友要分手，他想要復合，將硫酸、菜刀、鐵鎚、斧頭藏進機車後，尾隨女友至桃園市楊梅區，衝撞女方汽車，見機拿出預藏好的硫酸，朝女方臉部、身體潑灑，造成女方臉部、右胸口、雙上臂、雙下肢灼傷，被害人逃到附近便利商店求救、報警，經緊急送醫才倖免於難。

桃園地檢署以殺人未遂罪起訴黃男，一、二審法院都認定不構成殺人未遂罪，變更法條以重傷未遂判他4年2月徒刑，案經最高法院發回，全案由台灣高等法院更審，今天下午開庭。

黃男在庭上說，當時是在談復合，雙方拉扯過程中硫酸噴灑出來，他沒有殺人及使女方受重傷的犯意，他願意賠償女方新台幣800萬元，請求法官判輕一點，讓他早日回歸社會，工作賺錢給女方；他已經被關1年多，在看守所看書反省。

黃男委任律師則說，根據最高法院發回意旨，請求法官函詢林口長庚醫院，探究被害人的傷勢是否符合重傷害。