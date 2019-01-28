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前妻撒手不管3隻小狗 他討87.6萬飼養費獲3.4萬

2019-01-28 17:07聯合報 記者王宏舜╱即時報導

梁姓女子5年多前與盧姓丈夫分居，連自己領養的馬爾濟斯、狐狸犬與吉娃娃也不管，盧依照台北市公告貓犬飼養費收費標準計算，稱已支出87.6萬元，兩人已離婚，依不當得利、無因管理規定提清償債務訴訟。新北地院認為盧有受讓之意，否則一般人不會照料小狗這麼多年，駁回盧之訴；他上訴，高等法院認為這3隻狗都是梁女所帶回，判她應付3萬4240元確定。

盧說，前妻原自行飼養這3隻小狗，但2013年11月分居後，她就棄養，他基於人道和法令，代為照顧，到他聲請支付命令時止，已有4年，依北市飼養費標準計算，每日每隻飼養費為200元，他付出87萬6千元，因此提告求償。

梁女則說，這些狗是兩人還沒離婚時共同飼養，前夫也是飼主，有飼養義務，且他沒證明實際的支出有多少，不能依北市飼養費標準要求她給錢。她說，如果前夫不願飼養，「大可自行轉送、轉賣他人」，但他卻不做，可見他是自願繼續飼養。

盧不服一審敗訴，上訴高院。高院調查，這些寵物是梁女2010年領養，其中有2隻植入的晶片登記飼主都是她，足認小狗都是她所有，雖然她說「(前夫)天天跟狗玩，也沒有說要處理掉」，但又承認「所有狗的開銷都是我在支出」，可見沒有「共同飼養」的是。

盧、梁女前年5月經法院判決離婚，梁女在一審時曾表示「(前夫)要把狗丟回來，到我娘家把狗丟給我，我娘家說把狗帶回來，但是後來他沒有把狗帶回來給我」，高院審理時則說「我不知道他是不是要養，也不知道他什麼時候要帶回來，其中二隻狗的登記人是我，他也沒有通知我什麼時候要帶回來」。高院認為梁女仍同意前夫送回狗隻，可見並無讓與之意。

不過，盧能確實提出的飼養單據只有3萬4240元，法院僅判梁女賠償這數額，未准他聲請的87萬6千元。

梁姓女子5年多前與盧姓丈夫分居，連自己領養的馬爾濟斯、狐狸犬與吉娃娃也不管，盧依...
梁姓女子5年多前與盧姓丈夫分居，連自己領養的馬爾濟斯、狐狸犬與吉娃娃也不管，盧依照台北市公告貓犬飼養費收費標準計算，稱已支出87.6萬元，兩人已離婚，依不當得利、無因管理規定提清償債務訴訟。高等法院認為這3隻狗都是梁女所帶回，判她應付3萬4240元。示意圖與本案無關／基隆動保所提供
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