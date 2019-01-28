獸醫教授貪汙罪又回聘 台大：未違反教師法規定

2019-01-28 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大獸醫學院教授林中天涉嫌自2007年至2013年間將以研究計畫名義購買的動物眼藥水，拿到私人診所販賣，地檢署確定貪汙詐財犯行後，裁定將其緩起訴。林繳回贓款、捐國庫100萬元。鏡周刊今天報導，該名教授違反教師法．卻被台大回聘，質疑校方包庇。台大對此表示，事件爆發時，該教授已離職，且根據據教師法第14條規定，須有期徒刑一年以上且未獲緩刑，才不得續聘。

鏡周刊今天指出，時代力量立委黃國昌去年底在立法院教育及文化委員會議上，針對該案質詢教育部次長林騰蛟，認為該名教授已違反教師法規定，教育部去函台大認定其違反教師法，台大怎麼能回聘有過如此犯行之人，痛批台大以「大學自治」為由包庇罪犯，並質疑教育部遭洗臉。

台大公關室對此表示，該事件爆發時，林教授已辭去專職教授一職，沒辦法對其進行規範；此外，該教授經地檢署判定為緩起訴，承認犯行後已繳回金額。台大原定105年8月就要決定新聘教師名單，經校內三級三審及校評會程序檢視，有委員建議先參酌地方法院的決定，確認結果為緩起訴，未違反教師法第14條規定，因而在當年10月決定回聘該名教師。