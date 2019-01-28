花蓮前議長涉混充16噸廢棄物賣台泥 5年賺4億多被起訴

2019-01-28 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣前議長賴進坤（左）民國99年至104年間，與兒子涉嫌用自營的砂石業進出口買賣公司，將收取的16噸一般事業廢棄物，全數充作天然石灰石販售台泥，今被檢方提起公訴，並查扣2億違法所得。 聯合報系資料照 分享 facebook 花蓮縣前議長賴進坤涉嫌用自營的砂石業進出口買賣公司，將收取的16噸一般事業廢棄物，全數充作天然石灰石販售台泥，導致大量黑心水泥流入市面，5年內非法獲利4億3500多萬，檢方今偵查終結，提起公訴，目前已查扣其不法所得2億元。

檢方指出，賴進坤與兒子賴俊傑經營玟豪公司，該公司分為土資場及廢棄物處理場2部門，其中土資場與台泥公司簽約，本應該提供黏土、矽砂、石灰石等天然原物料給台泥；廢棄物處理場與清運業者簽約，本應該負責一般事業廢棄物的清除、處理業務。

檢方表示，該父子卻於民國99年至104年間，收取全省各地電鍍業者、科技光電業者及中華紙漿公司16萬公噸廢棄物，竟以營建土石混合掩蓋臭味，假冒成天然石灰石送到台泥公司和平廠，由於交付時以車輛車斗裝載，父子2人還在廢棄物最上層用真正的天然石灰石掩蓋，躲過台泥只檢查進場車斗上方原物料的程序，造成大量黑心水泥流入市面。

檢方指出，5年內2人共將16萬公噸廢棄物混充成82萬噸天然石灰石，全數售給台泥，詐取購買金1億8000餘萬元，而透過公司內廢棄物處理場，已賺取2億5000多萬元廢棄物處理費，共違法獲利4億3500萬元，且清查玟豪公司資金流向，發現該公司將全數違法獲利轉給第三者，經法院准許查扣財產，順利查扣2億元，今依廢棄物處理法及詐欺罪提起訴訟。