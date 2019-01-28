美女名醫外遇墮胎賠老公100萬 搬憲法提再審遭打臉

2019-01-28 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



皮膚科名醫蔡佳芬和漢唐光電科技董座徐國良有染，她還墮胎，丈夫、台大外科部主治醫師陳克誠認為兩人嚴重破壞自己的婚姻，提告求償，高等法院判兩人須連帶賠陳100萬元。原本該案已確定，蔡佳芬提再審，還搬出憲法，指丈夫私下錄音違反隱私權、比例原則規定，堅稱墮胎前曾與丈夫有性行為。高院指以侵害隱私權所取得的證據，民、刑事訴訟程序不可一概而論，駁回再審之訴。

徐國良另涉以不實財報佯稱漢唐公司將上市，對外販售漢唐未上市股票吸金，台北地院去年依證券交易法判他8年6月徒刑，上訴高院中。

陳克誠表示，徐國良刻意與他妻子交往，且在2016年1月中旬發生性行為，妻子因此懷孕墮胎。陳認為兩人嚴重破壞他的婚姻圓滿，故意侵害他配偶權，提告求償。陳說，妻子不顧念夫妻情分，也不考慮兩名未成年孩子的感受，恣意與徐婚外情、通姦，他對家庭的付出化為烏有，每想到被背叛，輾轉難眠。

蔡佳芬抗辯，陳獲取的臉書對話紀錄方式多所反覆，如果他在起訴前便已拍攝到她手機的對話紀錄內容，何以未在起訴狀內全部附上，而在每次庭期前就可再「變出」更多對話紀錄。徐則否認有不當性關係，蔡佳芬也沒開口向他要求2.4億或其他金錢、任何物品。

高等法院依陳和妻子間的臉書頁面對話，上頭除有蔡佳芬、徐國良互表愛意，蔡女到徐家過夜外，還有蔡女出示驗孕棒向徐表示懷孕，明寫是徐國良的胎，徐也願意負責等。蔡婦在與陳臉書對話和談話錄音內，也談及與徐國良結婚、懷孕生子等內容，高院認為蔡佳芳接受人工流產的胚胎「雖未必」受胎自徐國良，但足認兩人踰越一般男女交往分際還性交，已破壞陳婚姻圓滿、安全和幸福，侵害他配偶身分法益，且情節重大，判2人須賠100萬元。

蔡佳芬提再審時主張，臉書上叫「Tony Hsu」的帳號有數百筆，原確定判決卻沒叫陳克誠進一步舉證，違反民事訴訟法規定。她說，2016年2月5日墮胎，在受胎期間曾與陳發生性關係，但法官卻草率認定她和徐國良性交，要求廢棄園確定判決、駁回陳的請求。

高院再審在判決書上指出，刑事訴訟程序是由檢察官代表國家行使追訴權，與被告是立於不平等的地位，對不法取得證據的證據能力應嚴格對待，以避免執法人員濫行取證而危害人民基本權利；但民事訴訟程序中，兩造地位平等，對證據能力的審查密度應「採較寬鬆態度」，偷情多隱密行事，被害人舉證極度不易，如果只注重保障隱私權，被害人權益將無從保障。