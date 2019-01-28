想資助男友 軍校女學生偷室友5千元嘗苦果

2019-01-28 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園某陸軍學校王姓女學生（20歲），去年3月25日下午趁寢室沒人之際，竊取林姓、劉姓、鍾姓3名女同學皮包內的現金，共得款5000元。

3名女生獲悉現金失竊，通報校方幹部，校方調閱監視器和當天值勤紀錄後，認為王女嫌疑重大，經約詢後，王女承認因想資助男友，手邊錢不夠才會偷同學皮包，軍校隨即以王女涉犯竊盜罪退學，要她賠償學校41萬7千多元，並移送法辦。