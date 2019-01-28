父罵敗家子被揍死 母求「兒被關我怎辦」仍無期定讞

2019-01-28 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子紀桂杰去年2月酒後與78歲老父口角，紀父罵了他「敗家子」和髒話，他一氣之下痛毆父頭頸、胸，見父親繼續碎念再拿塑膠鍊條和鎖頭綑綁父親。母親發現，制止無效，老父不堪被毆打20分鐘，腦損傷、嘔吐窒息、頸部大面積挫傷而死亡。一、二審皆依殺直系血親尊親屬罪判紀無期徒期，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴定讞。

47歲的紀桂杰工作不穩，又常酗酒，屢與老父齟齬。去年2月9日早上，紀到公園獨飲黃湯，直到傍晚才醉顛顛地回家，老父看了生氣，直罵他敗家，希望他能振作、覺醒。詎料紀無法控制情緒，對著父親猛打，父親斃命。

雖失去了丈夫，紀母則在法庭上為兒子求情，指兒子「只是一次錯誤」，以前不會這樣，並訴苦她僅有這個兒子，如果兒子被關「我以後怎麼辦！」。

紀桂杰其實也出身暴戾家庭，他指控父親常對他動手，他犯案當下心中浮現自己及媽媽、姊姊遭父毆打的畫面才無法停止，稱沒有要殺父親的意思，只是和他「起爭執」，不知後果會這麼嚴重。

紀因酗酒、工作不定，過去因常被父罵「匪類」、「敗家子」，最後這一回是因他返家又被責罵，一氣之下把父親關在房內、拖到床上毆打，還抓父親的手反打父親；雖看到他嘴巴、鼻孔都受傷流血，仍拿塑膠鍊條和鎖頭把他綑在床上，老父最後因中樞神經性休克、呼吸衰竭死亡。