3山老鼠竊取價值51萬扁柏 3人共遭重罰1863萬元

2019-01-28 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民李男等人兩年前在東勢林管處竊取扁柏，載下山時為警攔截查獲，逮獲李男等3人，查扣扁柏角材5塊，價值51萬餘元，台中地院認為李等3人，嚴重侵害國家重要森林資源，依違反森林法將3人分別判處2年10月至1年8月不等徒刑，並對3人各併科12倍的罰金621萬餘元，即3人共需繳交1863萬餘元。

合議庭指出，林林法規定竊取森林主產物為貴重木，併科贓額加重為10倍以上20倍以下罰金，其贓額計算為以原木山價為準，本案遭竊的台灣扁柏共5塊，原木山價共51萬8400元，扣除生產費342元，山價為51萬58元。

法官審酌，李男（33歲）、蔡男（35歲）、周男（32歲）的犯罪情節及生活狀況，依法併科贓額12倍的罰金，即621萬6696元，3人共需繳交1863萬餘元。

罰金總額縱以最高的折算，即3000元折算勞役1日，也已逾1年的日數，依刑法規定，如易服勞役，以罰金總額與1年的日數比例折算。

判決書指出，李、蔡、周及綽號「阿福」、「阿鬼」等越南移工，於105年間持鏈鋸等工具，前往東勢林管處八仙山事業處林班地，竊取貴重林木台灣扁柏樹頭，裁成大小木塊，再搬運至台中市和平區大雪山林道25.3公里處。

李、蔡等人為掩飾載運贓木的行為，由蔡在台中市竊取車牌，再懸掛在自己的車上，105年6月13日，李等人駕車前往和平區大雪山林道的25.3公里處，將藏放在該處的台灣扁柏角材5塊，材積0.72平方公尺，價值51萬餘元，搬至車上，而周在旁把風接應。

當天上午，李、蔡在大雪山林道5公里處，為警攔截查獲，查扣台灣扁柏5塊；警方隨後又在大雪山林道10公里處，查獲周嫌。