黨證當護身符？襲警男交保嗆殺警 民進黨譴責

民進黨主席卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 張姓男子本月廿五日持棍棒毆傷江姓警員，被依傷害、妨害公務罪嫌移送後交保，他前晚在爆料公社發文稱「我知道打人不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上民主進步黨黨證；警方認為「殺警察」發文內容觸法，今天將發通知要求到案說明，依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

對此，民進黨黨主席卓榮泰在臉書發文說，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，「敬告所有本黨同志，黨證是認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵。」張若真的是黨員，絕對以最嚴厲黨紀處置。民進黨昨天下午確認張姓男子仍是民進黨有效黨員，發言人林琮盛表示，因張男出現重大違紀，將由台北市黨部啟動評議程序。

民進黨秘書長羅文嘉也透過民進黨媒體群組表示，不管這位黨員是惡意破壞還是生病，自己主動爆料說要殺人打人，還說有民進黨罩，「我要說，這就是來亂的，沒有第二句話，就是依法嚴辦，才能遏止歪風。」

內政部長徐國勇受訪問時則強調，有民眾自稱鬧事後以民進黨黨證當護身符，「根本是胡說八道」，警察對任何事件都是依法行事，不可能因某人拿某一政黨黨證就會放縱。

江姓警員當時是因轄內發生火警，到場調閱監視器並勘查；張面對詢問，不斷懷疑江的警察身分，要求出示服務證，江表示自己穿制服、繡有警員編號，可進一步查證；張突然情緒失控，拿出金屬棍棒毆傷江，隨後躲進屋內。

支援警力進屋要求張將武器放下，張將金屬棍棒丟到地上後稱「你們不要這樣，我會緊張」，警方逮捕張，依傷害、妨害公務罪嫌送辦。