總經理特助遭資遣 他告贏電子廠討回100K月薪

2019-01-27 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



南部一間電子代工大廠的某部門總經理特助唐姓男子，月薪合計10萬600元，卻因單位裁撤，前年6月遭到資遣，他怒提民事訴訟要求復職。橋頭地院認為，公司未提供其他職務、或於同企業轉職，就以無適當工作為由資遣他，違反勞基法，判決僱傭關係存在，且復職之前這段期間公司要付他10萬600元月薪，可上訴。

唐姓男子主張，2008年9月他就進入電子代工大廠的成品事業中心擔任總經理特助，每月本俸7萬8200元、伙食津貼2400 元、季KPI獎金2萬元，合計月領10萬600元，但2017年6月2日他突接獲通知，以「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」為由資遣，終止勞動契約並不合法。

公司表示，唐姓男子任職「成品事業中心總經理室」，但總經理室因組織調整而裁撤，成品事業中心北部廠也出售，已無總經理特助職缺；且公司人事經理、資深副總和他商討資遣時，唐把資遣方案明細表帶回，當晚收拾公司個人物品，繳回員工識別證、門禁卡、停車證，又要求公司發非自願離職證明書，唐也沒退還預發薪資、資遣費，可以認定兩造合意資遣。

公司還指出，唐姓男子是會計業務範圍的特別助理，但公司財會部門已無主管職缺，其他職缺和他原本領的薪資、職級不相當，沒適當工作可安置他。

法官發現，唐姓男子因資遣費的金額仍有爭議，沒於協議書上簽名，勞、資雙方並沒達成共識；而公司是將成品事業中心台北廠另投資設獨立公司，僅唐及8名員工資遣，其他101人都移轉新公司，成品事業中心還有高雄廠及大陸蘇州廠，認定公司都沒提供其他職務供唐姓男子轉職，或詢問同一部門、同一企業中，有無安插轉職、轉換工作地點的可能性，違反勞基法。