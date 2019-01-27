親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

總經理特助遭資遣 他告贏電子廠討回100K月薪

2019-01-27 19:59聯合報 記者林伯驊╱即時報導

南部一間電子代工大廠的某部門總經理特助唐姓男子，月薪合計10萬600元，卻因單位裁撤，前年6月遭到資遣，他怒提民事訴訟要求復職。橋頭地院認為，公司未提供其他職務、或於同企業轉職，就以無適當工作為由資遣他，違反勞基法，判決僱傭關係存在，且復職之前這段期間公司要付他10萬600元月薪，可上訴。

唐姓男子主張，2008年9月他就進入電子代工大廠的成品事業中心擔任總經理特助，每月本俸7萬8200元、伙食津貼2400 元、季KPI獎金2萬元，合計月領10萬600元，但2017年6月2日他突接獲通知，以「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」為由資遣，終止勞動契約並不合法。

公司表示，唐姓男子任職「成品事業中心總經理室」，但總經理室因組織調整而裁撤，成品事業中心北部廠也出售，已無總經理特助職缺；且公司人事經理、資深副總和他商討資遣時，唐把資遣方案明細表帶回，當晚收拾公司個人物品，繳回員工識別證、門禁卡、停車證，又要求公司發非自願離職證明書，唐也沒退還預發薪資、資遣費，可以認定兩造合意資遣。

公司還指出，唐姓男子是會計業務範圍的特別助理，但公司財會部門已無主管職缺，其他職缺和他原本領的薪資、職級不相當，沒適當工作可安置他。

法官發現，唐姓男子因資遣費的金額仍有爭議，沒於協議書上簽名，勞、資雙方並沒達成共識；而公司是將成品事業中心台北廠另投資設獨立公司，僅唐及8名員工資遣，其他101人都移轉新公司，成品事業中心還有高雄廠及大陸蘇州廠，認定公司都沒提供其他職務供唐姓男子轉職，或詢問同一部門、同一企業中，有無安插轉職、轉換工作地點的可能性，違反勞基法。

法官發現，唐姓男子資遣後隨即申請調解，主張遭警衛阻擋無法上班，認定他有繼續提供勞務的意思，除了判決唐仍未遭解雇，公司須從2017年7月6日起，到他復職之前，按月付給10萬600元薪水。

擔任總經理特助的唐姓男子遭公司資遣，他怒提民事訴訟，橋頭地院認定公司未幫他找尋其...
擔任總經理特助的唐姓男子遭公司資遣，他怒提民事訴訟，橋頭地院認定公司未幫他找尋其他職位，判違反勞基法，僱傭關係仍存在，且復職之前，按月給付原本10萬600元薪水，可上訴。圖／本報資料照
分享

資遣薪資民事訴訟
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11

酒駕拒測挨罰9萬獲撤銷 法官：警沒告知拒測後果

2019-01-27 13:52

前縣議員施金樹貪汙須入監 聲請延後執行遭駁回

2019-01-27 13:00

父母過世遺下49筆不動產 他追討照顧費敗訴

2019-01-27 10:49

北京男來台駕車撞傷女 她以無法行「魚水之歡」求償

2019-01-27 09:25

老翁遺產只給盡孝老三 長子爭產討不到

2019-01-27 00:43

婦人申請戶籍謄本 意外揭發離家27年先生婚外情

2019-01-27 00:10

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

一件死亡車禍抓出長期排放戴奧辛 業者重判4年

2019-01-26 22:27

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

交通違規警攔查開單 男竟辱警「荏懶」法官判緩刑

2019-01-26 20:46

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押

2019-01-27 13:25

碧潭詭異大魚拉扯釣竿 釣客下水離奇喊「救命」沉水中

2019-01-27 23:23

中和年貨大街熱鬧登場 正妹女警成嬌點

2019-01-27 10:07

總經理特助遭資遣 他告贏電子廠討回100K月薪

2019-01-27 19:59

北京男來台駕車撞傷女 她以無法行「魚水之歡」求償

2019-01-27 09:25

公車撞上瑪莎拉蒂屁股 司機下車傻眼

2019-01-27 14:55

影／控性侵傳播妹砍斷2手指 7凶嫌全數落網

2019-01-27 12:05

翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願

2019-01-27 13:51

士林夜市深夜熱炒鬥毆 刀器、鐵鎚互砍5食客送醫急救

2019-01-27 03:12

影／工人騎車上班撞大貨車身亡 司機過失致死罪送辦

2019-01-27 16:40

中山高北上嘉義縣路段6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 07:47

國3台南東山段休旅車自撞護欄 男女受傷受困救出送醫

2019-01-27 12:46

雙胞胎姊妹童言「吸鳥鳥可玩手機」母驚知遭性侵

2019-01-27 14:10

矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11

直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士

2019-01-27 18:00

父母過世遺下49筆不動產 他追討照顧費敗訴

2019-01-27 10:49

餐廳工讀生LINE自報位置 同事撂人衝士林夜市砍人

2019-01-27 12:53

影／70歲老夫妻遇詐到超商領傳票 警4小時追回120萬

2019-01-27 16:49

百萬敞篷跑車撞車 彰化139線又出事

2019-01-27 14:43

影／路口閃紅燈大貨車未停讓 機車騎士攔腰撞上送醫不治

2019-01-27 13:46

3隻狗9條腿！高雄恐怖捕獸夾猖獗

2019-01-27 09:50

影／螳螂捕蟬雀在後 婦巿場扒竊不知警在旁站很久

2019-01-27 14:08

20萬遺小黃後座 後上乘客卻都沒發現

2019-01-27 14:06

駕駛打瞌睡自撞護欄 釀中山高6車連環撞1死1傷

2019-01-27 13:30

汐止汽車修理廠驚傳火警 廠長遭灼傷、意識清醒

2019-01-27 13:14

酒駕拒測挨罰9萬獲撤銷 法官：警沒告知拒測後果

2019-01-27 13:52

前縣議員施金樹貪汙須入監 聲請延後執行遭駁回

2019-01-27 13:00

影／逛百貨從S號偷到XL 她辯稱有思覺失調症

2019-01-27 09:28

兩小無猜相戀她暗懷珠胎 有情人終成眷屬他獲輕判

2019-01-27 09:34

影／男子心虛逃臨檢闖紅燈 撞人還撞斷號誌桿

2019-01-27 16:20

影／屏東動力飛行傘玩家摔落河床 右大腿骨折

2019-01-27 11:05

男子疑白嫖遭私刑斷指 7嫌落網送辦

2019-01-27 11:30

外籍餐廳過嗨遭檢舉 警上門查獲逃逸外勞毒品

2019-01-27 14:52

徐永茂老先生過世 子以父名捐贈桃市消防局救護車

2019-01-27 12:03

迎新春辦年貨 台中警方出動防竊防扒

2019-01-27 11:32

春安啟動 台中警方先巡訪街友提醒防寒

2019-01-27 09:29

春節現金流量大 南警提供護鈔及代保管現金服務

2019-01-27 11:32

女子潛入亡者屋偷水盥洗 遭繼承者告竊盜罪

2019-01-27 18:27

80歲阿嬤曾獲警助 也想把愛傳出去

2019-01-27 12:06

影／酒駕載女兒拒檢飆逃 闖進死巷只好投降

2019-01-27 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top