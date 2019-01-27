矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



矯正署誠正中學前副校長張聖照篤信「觀音心法」，其道場負責人顏伶軒以張運勢低、磁場差得做法會買香包、唐卡及老鼠喝貓奶等聖物，還要張出資購屋做為新道場，7年來付了顏近1900萬元，張事後自認受騙提告詐欺，檢方不起訴後張提再議，經高檢署發回桃檢，檢方仍認罪嫌不足不起訴。

張指控，顏要她購買神明加持過的聖物增加運勢，並贊助法會、道場經營以累積功德，加上受神明指示得購屋作為新道場就匯了715萬元給她，後來顏又稱張冤親纏身得師法、做煙供化解，另要張花錢買從泰國取回的聖物「老鼠喝貓奶」，前後張共支付顏高達1900萬元，事後自認遭詐提告。

檢方查，顏女領有美國聯邦國際大學博士學歷證明、中華民國張天師萬法宗壇法師執照，且張曾因感情因素向顏諮詢，經施作法會和男友成功復合，張也曾在道場官網分享心得，因此張究竟遭詐騙或因宗教信仰、主觀認知而願意支付金錢給顏，仍有疑慮。

此外，張2008年起成為信徒，直到2015年止長達7年，她也曾自述，對宗教修行有濃厚興趣，當初自己感情碰上很大困難，剛好碰上顏，對方協助解決後，就對她非常信任、尊敬。

檢方認為，張尋求宗教儀式獲得內心平安慰藉，信任顏提供的聖物、法會可消災解厄，本於宗教信仰、自我感受等主觀因素支付對方款項，但宗教是個人信仰，鬼神之說目前無法用科學證實，張擁有博士學位且擔任監所公務員，應有相當智識及判斷力。

而對於宗教信仰的價值、祈求神明賜福所產生效果，也往往取決於信眾的主觀判斷，因此難任顏有用詐術導致張陷於錯誤。