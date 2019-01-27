酒駕拒測挨罰9萬獲撤銷 法官：警沒告知拒測後果

2019-01-27 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



酒測攔查示意圖。圖／報系資料照 分享 facebook

吳姓男子去年5月28日被桃園中壢警分局開拒絕酒測單，遭交通裁決處裁罰9萬元，他不服提行政訴訟，表示警方沒有事前告知拒測的後果，而警方提出的3分鐘錄影畫面內容缺損也無法證明；法官認定，員警舉發開單前沒有踐行事前義務告知拒測後的法律效果，撤銷吳男處分。

吳主張，當時有喝酒不敢開車，就在一旁休息，警員以他有喝酒且車輛未熄火，就認定有酒駕要求測試，但他表示沒有熄火是為了充行動電源，並沒有開車所以拒測，結果隔天收到罰單才知道拒測會遭罰9萬元，也不記得員警舉發前有告知會吊銷駕照等處罰，認為原處分顯有不當。

交裁處則說，拒絕酒測並不以駕駛人親口表明拒絕為唯一準據，刻意消極推諉延遲受測也算，而員警只要有事實足以認定駕駛人有假假可能性，就得以施測，而吳男雖未有明顯違規，但有明顯酒味，經客觀、合理判斷，得依法實施酒測。

法官認為，本件爭點主要在於，警員在舉發吳男拒絕酒測前，有無踐行「事前義務告知」，也就是說先行勸導並告知拒絕酒測的法律效果。

根據警方提出的採證光碟中，內容僅有3分鐘警員對吳男攔查後部分對話過程影像，現場除了錄影警員外，沒有其他人在場協助酒測程序，也未見警方有對吳說明，或告知拒絕酒測的權利事項、法律效果。

法院再函詢中壢警分局，對方說明警員已有重複告知吳拒絕酒測法律效果，現場雖有錄影蒐證，但因「硬碟毀損」，無法提供完整影像。

法院認為，遍查全部卷證，除了警員職務報告書外，沒有其他能佐證警員有盡到事前告知義務，認定交通裁決處舉發程序違誤，撤銷原處分。

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