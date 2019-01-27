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不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

父母過世遺下49筆不動產 他追討照顧費敗訴

2019-01-27 10:49聯合報 記者游振昇╱即時報導

家中排行老二的劉姓男子在父母離世後，向6名兄弟姐妹追討他照顧父母期間費用480萬元，他說因為家人苦勸，自己才從台北回台中照顧父母，但兄弟姐妹沒盡扶養父母責任，全靠他照顧和支出，他的房子後來被銀行拍賣，兄弟姐妹在法庭上卻提出，父親去世時，留下存款和49筆土地和房子，不需靠二哥支付費用，台中高分院駁回他要求，還可上訴。

劉要求兄弟姐妹給付他照顧父母費用480萬元，一審判他敗訴，他上訴指出，民國89年間，因父母年邁，經兄弟姐妹勸說，口頭約定並承諾給付他相當於看護費之報酬，他才從89年11月自台北搬回台中，一邊擺攤一邊照顧父母，直到母親、父親分別於94年10月、104年11月過世。

劉說，在此期間，兄弟姐妹未盡照顧義務，也沒分擔他墊付之相關費用，讓他因無暇經營事業而無固定收入，也無力繳納妻子名下房子貸款，最後被銀行拍賣，現在父母都已過世，他得終止和兄弟姐妹間之委任契約，並依民法請求兄弟姐妹給付每月相當於看護費用之報酬480萬元。

兄姐在法庭上提出，父親去世時還有400多萬元存款和49筆不動產，尚無不能維持自己生活而須人扶養情形，兄弟姐妹也指證，二哥當年因經商不佳被追債，才回台中和父母同住，眾人並沒委託他照顧父母，而且父親生前身體硬朗，不需人照顧。

二審合議庭審理後指出，劉男無法證明其主張屬實，他請求兄弟姐妹給付照顧父母的費用自屬無憑。

劉姓男子向兄弟姐妹追討照顧父母的費用，台中高分院駁回他要求。記者游振昇／攝影
劉姓男子向兄弟姐妹追討照顧父母的費用，台中高分院駁回他要求。記者游振昇／攝影
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