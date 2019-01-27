北京男來台駕車撞傷女 她以無法行「魚水之歡」求償

2019-01-27 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大陸北京民眾胡姓男子兩年前台自由行，向轟動國際有限公車租車，駕車撞傷女騎士何婦，致何婦骨盆骨折等傷害，事後胡返回北京，被害人以骨盆受傷害，無法進行「魚水之歡」等為由，請求損害賠償，台中地院判決胡男及轟動國際有限公司連帶賠償168萬餘元；至於刑事部分，中檢於案發後對胡男發布通緝。

何婦指控，49歲胡男2016年7月13日開著向轟動國際有限公司承租的自用小貨車，沿台中市五權路由西往東行駛，行經五權路與太平路交岔路口時，未注意車前狀況，直接猛力撞擊她，致她人車倒地。

她經緊急送醫院救治，經診治受有左側骨盆骨折、頭部外傷、左胸挫傷、多處擦挫傷、骨盆左恥骨骨折合併腹腔內血腫，合計住院18日，並須使用輔具，不宜搬重物及粗重工作，出院後專人看護兩個月及休養4個月。

何婦指出，胡駕駛車輛是向轟動公司所承租，而胡居住中國大陸地區，雖持有中國大陸地區汽車駕駛執照，然向轟動公司承租肇事車輛時，未持有於我國境內得駕駛的汽車駕照，轟動公司明知胡無合法汽車駕照，仍故意將肇事車輛出租予胡，應負連帶賠償。

何婦請求損害賠償，要求胡男、及轟動公司連帶給付醫療費、看護費、勞動能力減損，並以骨盆受傷，無法進行「魚水之歡」請求給付精神慰撫金。

轟動國際有限公司辯稱，胡男國籍為中國大陸，持有汽車駕照是香港特別行政區所核發，依交通部公路總局規定持香港特別行政區汽車駕照外國籍人士，於台灣境內若停留期間未超過一年者，免換用或辦理本國汽車駕照，可直接持香港地區汽車駕照於本國境內駕駛汽車。

因此胡駕駛行為並非違法駕駛，轟動公司也非未經查證即出租車輛予胡，胡因駕車不慎造成何婦受傷，與轟動公司無涉。車禍是胡自身駕駛車輛不慎造成何婦受傷，並非轟動公司所造成。

轟動公司並稱何婦以不能行魚水之歡，請求精神慰撫金，並無證據證明。法官認為何婦因胡過失不法侵權行為而受有傷害，其精神及身體受有相當之痛苦，自得請求賠償精神慰撫金。

法官查出，胡男駕駛自用小客貨車，行至設有行車管制號誌交岔路口，右轉彎未提前進入慢車道，逕由外側快車道驟然右轉，致撞傷何婦，應負過失責任。

本案何婦雖稱轟動公司將車輛租賃與胡使用，為轟動公司否認，轟動公司辯稱與胡間為使用借貸關係。經查何婦並無從說明轟動公司與胡間就該肇事車輛為租賃關係，法官認轟動公司稱使用借貸為真。

然轟動公司所提胡駕駛執照照片，記載有效期限為2026年8月2日，而依香港特別行政區運輸署網頁資料記載駕駛執照有效期限為10年。可知胡駕駛執照之核發日期為2016年8月即本件車禍發生之後。足認胡於車禍發生時，未領有駕駛執照。