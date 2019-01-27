親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

北京男來台駕車撞傷女 她以無法行「魚水之歡」求償

2019-01-27 09:25聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

大陸北京民眾胡姓男子兩年前台自由行，向轟動國際有限公車租車，駕車撞傷女騎士何婦，致何婦骨盆骨折等傷害，事後胡返回北京，被害人以骨盆受傷害，無法進行「魚水之歡」等為由，請求損害賠償，台中地院判決胡男及轟動國際有限公司連帶賠償168萬餘元；至於刑事部分，中檢於案發後對胡男發布通緝。

何婦指控，49歲胡男2016年7月13日開著向轟動國際有限公司承租的自用小貨車，沿台中市五權路由西往東行駛，行經五權路與太平路交岔路口時，未注意車前狀況，直接猛力撞擊她，致她人車倒地。

她經緊急送醫院救治，經診治受有左側骨盆骨折、頭部外傷、左胸挫傷、多處擦挫傷、骨盆左恥骨骨折合併腹腔內血腫，合計住院18日，並須使用輔具，不宜搬重物及粗重工作，出院後專人看護兩個月及休養4個月。

何婦指出，胡駕駛車輛是向轟動公司所承租，而胡居住中國大陸地區，雖持有中國大陸地區汽車駕駛執照，然向轟動公司承租肇事車輛時，未持有於我國境內得駕駛的汽車駕照，轟動公司明知胡無合法汽車駕照，仍故意將肇事車輛出租予胡，應負連帶賠償。

何婦請求損害賠償，要求胡男、及轟動公司連帶給付醫療費、看護費、勞動能力減損，並以骨盆受傷，無法進行「魚水之歡」請求給付精神慰撫金。

轟動國際有限公司辯稱，胡男國籍為中國大陸，持有汽車駕照是香港特別行政區所核發，依交通部公路總局規定持香港特別行政區汽車駕照外國籍人士，於台灣境內若停留期間未超過一年者，免換用或辦理本國汽車駕照，可直接持香港地區汽車駕照於本國境內駕駛汽車。

因此胡駕駛行為並非違法駕駛，轟動公司也非未經查證即出租車輛予胡，胡因駕車不慎造成何婦受傷，與轟動公司無涉。車禍是胡自身駕駛車輛不慎造成何婦受傷，並非轟動公司所造成。

轟動公司並稱何婦以不能行魚水之歡，請求精神慰撫金，並無證據證明。法官認為何婦因胡過失不法侵權行為而受有傷害，其精神及身體受有相當之痛苦，自得請求賠償精神慰撫金。

法官查出，胡男駕駛自用小客貨車，行至設有行車管制號誌交岔路口，右轉彎未提前進入慢車道，逕由外側快車道驟然右轉，致撞傷何婦，應負過失責任。

本案何婦雖稱轟動公司將車輛租賃與胡使用，為轟動公司否認，轟動公司辯稱與胡間為使用借貸關係。經查何婦並無從說明轟動公司與胡間就該肇事車輛為租賃關係，法官認轟動公司稱使用借貸為真。

然轟動公司所提胡駕駛執照照片，記載有效期限為2026年8月2日，而依香港特別行政區運輸署網頁資料記載駕駛執照有效期限為10年。可知胡駕駛執照之核發日期為2016年8月即本件車禍發生之後。足認胡於車禍發生時，未領有駕駛執照。

法官認定，轟動公司將車輛交與胡使用，未就善盡查證義務，違反道路交通管理處罰條例之保護他人法律之規定，認為有過失，應負侵權行為損害賠償責任，判決胡及轟動公司連帶賠償。

大陸北京民眾胡姓男子兩年前來台自由行，向轟動國際有限公車借車，駕車撞傷女騎士何婦...
大陸北京民眾胡姓男子兩年前來台自由行，向轟動國際有限公車借車，駕車撞傷女騎士何婦，致何愛骨盆骨折等傷害，事後胡返回北京，被害人以骨盆受傷害，無法進行「魚水之歡」等為由，請求損害賠償，台中地院判決胡男及轟動國際有限公司連帶賠償168萬餘元。圖／本報資料照
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11

酒駕拒測挨罰9萬獲撤銷 法官：警沒告知拒測後果

2019-01-27 13:52

前縣議員施金樹貪汙須入監 聲請延後執行遭駁回

2019-01-27 13:00

父母過世遺下49筆不動產 他追討照顧費敗訴

2019-01-27 10:49

老翁遺產只給盡孝老三 長子爭產討不到

2019-01-27 00:43

婦人申請戶籍謄本 意外揭發離家27年先生婚外情

2019-01-27 00:10

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

一件死亡車禍抓出長期排放戴奧辛 業者重判4年

2019-01-26 22:27

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

交通違規警攔查開單 男竟辱警「荏懶」法官判緩刑

2019-01-26 20:46

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

墜網路愛情陷阱 她匯1234萬夢醒代價高

2019-01-26 17:17

愛情長跑8年 婚後1年因他的「壞習慣」分手

2019-01-26 17:13

騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02

飆車追撞人車6米高墜落慘死 駕駛重判1年6月

2019-01-26 16:20

酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50

請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

亮黨證速交保？卓榮泰「若真黨員，最嚴厲黨紀處置」

2019-01-26 23:46

家暴男殺2幼女竟交保 檢抗告才收押

2019-01-27 13:25

暖警行善9年 曾生死關頭走一遭助貧度難關

2019-01-26 20:07

中和年貨大街熱鬧登場 正妹女警成嬌點

2019-01-27 10:07

襲警交保後又曬黨證護身符 男：本來想殺警察的

2019-01-26 23:18

北京男來台駕車撞傷女 她以無法行「魚水之歡」求償

2019-01-27 09:25

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59

公車撞上瑪莎拉蒂屁股 司機下車傻眼

2019-01-27 14:55

影／控性侵傳播妹砍斷2手指 7凶嫌全數落網

2019-01-27 12:05

翻車後平安無事 保時捷女車主環島送萬個便當還願

2019-01-27 13:51

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

婦人申請戶籍謄本 意外揭發離家27年先生婚外情

2019-01-27 00:10

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

士林夜市深夜熱炒鬥毆 刀器、鐵鎚互砍5食客送醫急救

2019-01-27 03:12

中山高北上嘉義縣路段6車連環撞 釀1死2傷

2019-01-27 07:47

影／台中休旅車拒檢遭警轟1槍 駕駛到案理由很瞎

2019-01-26 21:14

老翁遺產只給盡孝老三 長子爭產討不到

2019-01-27 00:43

雙胞胎姊妹童言「吸鳥鳥可玩手機」母驚知遭性侵

2019-01-27 14:10

國3台南東山段休旅車自撞護欄 男女受傷受困救出送醫

2019-01-27 12:46

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

直銷賣虛擬貨幣撈2.5億 警逮詐團15人

2019-01-27 00:23

父母過世遺下49筆不動產 他追討照顧費敗訴

2019-01-27 10:49

北市水源快翻車 賓士擦撞黃牌重機1重傷3輕傷

2019-01-26 20:56

餐廳工讀生LINE自報位置 同事撂人衝士林夜市砍人

2019-01-27 12:53

影／工人騎車上班撞大貨車身亡 司機過失致死罪送辦

2019-01-27 16:40

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

矯正署女高官砸1900萬養法師 告詐欺提再議仍不起訴

2019-01-27 15:11

影／路口閃紅燈大貨車未停讓 機車騎士攔腰撞上送醫不治

2019-01-27 13:46

3隻狗9條腿！高雄恐怖捕獸夾猖獗

2019-01-27 09:50

軍人載友失控撞門柱 雙亡

2019-01-27 00:32

百萬敞篷跑車撞車 彰化139線又出事

2019-01-27 14:43

影／70歲老夫妻遇詐到超商領傳票 警4小時追回120萬

2019-01-27 16:49

直擊／警察攔車開車門後方機車撞上 警掏錢賠騎士

2019-01-27 18:00

影／螳螂捕蟬雀在後 婦巿場扒竊不知警在旁站很久

2019-01-27 14:08

20萬遺小黃後座 後上乘客卻都沒發現

2019-01-27 14:06

交通違規警攔查開單 男竟辱警「荏懶」法官判緩刑

2019-01-26 20:46

一件死亡車禍抓出長期排放戴奧辛 業者重判4年

2019-01-26 22:27

汐止汽車修理廠驚傳火警 廠長遭灼傷、意識清醒

2019-01-27 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top