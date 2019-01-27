婦人申請戶籍謄本 意外揭發離家27年先生婚外情

2019-01-27 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市女子阿美（化名）與先生於1989年1月間結婚，兩人沒有生育子女，婚後2年多，先生突然留下紙條後不告而別，迄今27年來杳無音訊，阿美去年底因需申請低收入戶補助向戶政事務所申請戶籍謄本，竟發現戶籍下多了一名女孩，才發現先生離家後與她人通姦生女，她認為先生惡意離棄，向台南地院訴請離婚，法官判准，全案可上訴。

阿美主張，她於1989年1月17日與先生結婚，兩人沒有生下子女，先生於1991年3月26日突然留下紙條後不告而別，至今未曾與她聯絡，也不知道先生的行蹤，迄今已27年多。她去年底因需申請低收入戶補助，向戶政事務所申請戶籍謄本，竟發現戶籍名下多了一名女孩，才發覺先生離家後與人通姦並於1993年9月2日生下一名女孩。

阿美認為，先生約27年前未經同意拿走她私人財產，留下紙條後離家出走，她為尋找被告下落，曾於1991年3月29日登報尋人，迄今仍未見先生返家，顯見有惡意遺棄而拒與她同居，甚至於與他人通姦而生下一名女子，兩人空有夫妻之名，而無夫妻之實，難以維持婚姻，且肇因實歸責於先生，於是向法院訴請離婚。阿美的先生則未出庭。