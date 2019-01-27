老翁遺產只給盡孝老三 長子爭產討不到

2019-01-27 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ／桃園報導



法官判決遺囑有效，長子分不到財產。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

籃姓老先生有四個兒子，他去年過世前一個月前預立遺囑，稱兩筆價值上千萬以上的土地不讓未盡孝的三個兒子繼承，由三子獨自繼承。老先生過世後，長子打官司爭產，法官判遺囑有效。

長子以父親當時重病，認知能力、判斷及思考能力均降低，弟弟向醫院請假，帶著父親找律師作遺囑，顯然是利用父親病痛纏身、意識不清及精神錯亂時所為，向法院訴請遺囑無效，主張擁有繼承權。

法院審理時，老先生的三子表示，當時父親意識清楚，由他和妹妹陪同請假外出。遺囑見證人是父親自行通知到律師事務所，由律師口述遺囑，全程都有錄影。

製作代筆遺囑的律師作證表示，預立遺囑是老先生主導，製作遺囑時，老先生神智清楚，情緒穩定，親口陳述遺囑要旨。他製作草稿，做完先給老先生看，看完重新謄寫、再念給他聽，最後由老先生簽名確認。

二名見證人也作證表示，製作代筆遺囑時全程在旁，是親聞親見。

法官檢視錄影光碟，確認籃老先生親口以台語陳述遺囑內容、眼神專注，接著親自簽名蓋章，還在騎縫處按手印，神志清醒，認定預立遺囑符合法律要件，判遺囑有效，老先生的遺產全歸三子。

律師潘維成指出，預立遺囑可以讓子孫知道「財產不是非給你不可」，是教訓「不孝」子女的懲罰，也是對未盡孝兒女的反制。有人在過世前三、五年就安排好後事，預立遺囑載明遺產的分配，被排除的兒孫將喪失繼承權。