交通違規警攔查開單 男竟辱警「荏懶」法官判緩刑

2019-01-26 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市黃姓男子去年9月下午騎機車在路口接連違規，鳳山警分局南成派出所員警攔下開單，黃不滿警方開單找他麻煩，用台語辱罵警察「Lam-nua 」、「我說你Lam-nua，Lam-nua啦！」等穢語，辱罵員警，警方將黃開單，並依妨害公務罪移送，高雄地院審理後，根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，「Lam-nua」詞目為「荏懶」，釋義為「形容人懶惰成性，骯髒邋遢又不梳洗整理」，法官認為足以貶損他人名譽，判黃處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間接受兩場法治教育。

判決指出，黃姓男子去年9月下午，騎機車在鳳山區和成路、鳳南一路接連交通違規，先紅燈左轉，之後又紅燈右轉，警方在路口攔查，準備開單舉發時，黃竟在路口用閩南語罵警察「Lam-nua尬be死！」 、「你Lam-nua 」、「我說你Lam-nua，Lam-nua啦!」 。

警方隨即將黃依照交通違規開單舉發，並針對黃辱罵員警，當場依妨害公務罪移送。高雄地檢署起訴，檢方根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，閩南語音讀「 Lam-nua 」，詞目為「荏懶」，釋義為「形容人 懶惰成性，骯髒邋遢又不梳洗整 理」。為足以貶損他人名譽之用 語。