女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蔣姓女子的兒子去年4月間在苗栗三義騎車受傷，四肢血流如注，因當時適逢清明連假，國道壅塞，蔣女開車與其他違規車輛一起行駛路肩，行經國道一號南下154公里處時，她向國道警察求援，但警員稱在疏導車流，無法鳴笛開道離開，警員稱若蔣女有違規會錄影依法開單，但蔣女可依診斷證明銷單，蔣女事後向國道警察局要求銷單，但警方以不符合緊急避難要件開罰4000元，蔣女不服打行政訴訟，台中地院法官認定，蔣女為載兒子前往醫院急診，符合緊急避難的阻卻違法要件，撤銷蔣女罰單。

判決書指出，去年4月4日下午5時許，蔣姓女子開車行經國道一號南下154公里（三義交流道往泰安交流道），因 「違規行駛路肩」被國道警察局開罰4000元，蔣女事後稱她是為載騎車摔傷的兒子就醫，她向國道公路員警求援協助，當時員警檢視傷患後，向她表明因執行公務，疏導車流勤務中，不便離開，無法鳴笛引導開道，指引她自行往前方最近168公里豐原交流道下走市區道路緊急送醫，並囑送醫後，檢具醫院急診證明，依緊急避難撤銷違規行駛路肩的違規告發。

蔣女事後檢具相關證明，依法申訴後，國道警察局仍認定蔣女明知在清明連假，國道會塞車，且蔣女兒子是在苗栗三義受傷，卻不選擇當地醫院，堅持要上國道將兒子送往台中的慈濟醫院，而且蔣女為何不直接請救護車協助就醫，要自行開車行駛路肩，認定蔣女行駛路肩，並非緊急避難的唯一方式，因此依法開出罰單。

法官勘驗警員密錄器畫面後，認定當時客觀上確存在緊急危難之狀態，且由勘驗結果顯示，女駕駛下車表示「我現在要送他去急診室，你要給我開單現在就開」，員警表示「我會給你開，你走了以後有問題再拿診斷證明去銷單 」，女駕駛表示「可以讓我走好嗎」，員警表示「等一下」，女駕駛表示「你有公權力沒有錯，我也想要尊重你」，員警表示「我沒有說要給你開單，我給你錄影以後，你有違規，我會給你開呀」，女駕駛即轉身回駕駛座駛離等情，亦可知駕駛人當時即表明是為送病患就醫，以致有不得不行駛路肩情事。