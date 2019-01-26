騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



騎車、開車抽菸影響他人行車安全，也可以依道路交通管理處罰條例罰600元，但構成要件較嚴格，也無獎金等誘因，不僅警方取締件數少，民眾檢舉案件也不多，苗栗縣警局交通隊統計，前年取締94件只有5件為民眾檢舉，去年取締91件，其中7件為民眾檢舉。

交通隊指出，道路交通管理處罰條例第31-1條規定汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，罰600元，但舉發的要件包括舉發對象為汽、機車駕駛人，必須在道路範圍內，周邊要有其他車輛、香菸必須點燃，還要有影響他人行車安全的行為。

交通隊表示，警政署函示得予舉發的行為樣態，包括駕駛人於行駛中或停等紅燈時，手持香菸、吸食、點燃香菸（汽車須打開車窗或天窗），及隨意丟棄未熄滅的菸蒂，周邊3.5公尺有其他車輛，致有影響他人行車安全的行為，民眾以行車記錄器等影像檢舉，也是要符合此要件。

警方指出，由於騎車、開車抽菸影響他人行車安全構成的要件較嚴格，因此取締件數相較其他違規少，警方利用巡邏、攔檢時取締，1年不到百件，民眾檢舉更少，近兩年都不到10件，檢舉交通違規雖沒有獎金，但也有熱心民眾檢舉時，在相片上標示出相關要件，讓警方逕行舉發。

交通隊表示，騎車、開車抽菸，菸灰飛散如飛入後方機車駕駛人眼中，恐影響行車安全，且二手菸不僅影響周邊駕駛人健康，也造成其他用路人不或心理壓力，如為避免二手菸害強行超車或變換車道，也易生危險，呼籲駕駛人遵守規定，騎車、開車不要抽菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康