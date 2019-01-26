飆車追撞人車6米高墜落慘死 駕駛重判1年6月

2019-01-26 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



楊姓男子前年9月間駕駛轎車，搭載女性友人，經台86線快速道路歸仁往關廟路段，因恍神未注意車前狀況，以時速144公里從右後方追撞鄭姓男子車輛，致鄭車碰撞中央分隔島後反彈失控衝出外側水泥護欄，人車翻落6公尺高下方平面道路當場死亡，檢警調查，楊高速飆車是造成車禍的主因，台南地院認楊犯過失致人於死罪，重判1年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，楊於前年9月2日上午7時48分駕駛轎車，搭載女性友人，沿台南市歸仁區台86線高架快速道路外側東向車道行駛，經東向15.4公里處時，因恍神未注意車前狀況，在限速90公里路段，以每小時144公里左右的速度超速行駛。

楊從中右後方直接追撞鄭姓男子駕駛轎車，致鄭人車先向左碰撞中央分隔島，再向右反彈失控衝出外側水泥護欄，翻落6公尺高的高架橋下平面道路，鄭因顱骨骨折併顱內出血，當場死亡。

死者母親不忍孝順又貼心的么子天人永隔，兩度在法庭上主張，兒子的死是對方的殺人行為所造成的。家屬也懷疑楊為了規避賠償責任，而有脫產行為。

楊承認嚴重超速，且因恍神沒有盡到注意車前狀況，完全沒注意到在前行駛的被害人車，不幸造成被害人死亡。楊在車禍後和前妻離婚，原本登記在前妻名下的房子，也在車禍後出售，並且搬離該處。楊表示，和前妻在車禍前已商議離婚，也因車禍當下車上有女性乘客，前妻懷疑他外遇，因而提早辦理離婚。