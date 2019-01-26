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酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市蔡姓男子去年9月間參與公司的中秋節活動，席間有喝酒，蔡酒後開車上路，行經北屯區崇德路、環中路口的警方路檢點時，蔡將貨車開上人行道停車，下車步行，但仍被執勤警員發現，前往盤查，因警員聞到蔡身上酒氣後，對蔡進行酒測，測得酒測值每公升0.18毫克，蔡被開罰1.95萬元，蔡不服提出行政訴訟，辯稱警員檢測程序，沒有符合警政署的標準作業程序，要求法官撤銷罰單，台中地院法官審理後認為，警員執法有據，駁回蔡訴請，判蔡需繳罰款。

判決書指出，蔡姓男子去年9月21日間10時許，酒後駕駛貨車行經北屯區崇德路、環中路口的酒駕路檢點時，蔡擔心受罰，直接將貨車行駛到人行道上，停車後直接下車用走的，並往潭子方向步行離開，但警方發現後，前往盤查，測得蔡有酒測值每公升0.18毫克後，警方依法開罰1.95萬、吊扣駕照12個月、並參加道路交通安全講習。

蔡收到罰單後不服提出行政訴訟，蔡辯稱，他開車行經該路段時，沿途都未看到警察有設置、布署執行酒測勤務告示牌及警告標語，警員盤查前，他已停好車熄火用步行，但警員仍告知他，如拒測會立即扣留及扣車，所以他遵照員警指示酒測，員警使用酒測機前並未告知酒測標準作業及相關規定，還催促他酒測，他第一次檢測失敗，員警要求第二次檢測，他也配合檢測，他認為員警已違反警政署「取締酒後駕車作業程序」，要求撤銷罰單。

法官審酌，根據《警察職權行使法》規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，雖得予以攔停並採行「要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分」、「檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵」及「要求駕駛人接受酒測之檢定」等措施，然非定要駕駛人於行進中被「攔停」，始得對其進行酒測。否則任何酒駕之人一旦見有員警在前攔檢，豈非均得以下車、離開車輛或類似主張攔檢時非處於駕車狀況，以規避接受酒測。

法官認為，執勤的警員用其經驗法則、社會通念，合理判斷蔡是易生危害交通安全工具的駕駛，依法要求蔡接受酒測，自屬合法，蔡即有配合酒測檢定的義務，故蔡主張他非在行駛中為警攔查，行經該處沿途均未見警察有設置佈署執行酒測勤務告示牌及警告標語，無配合酒測的義務，都無可採信，駁回蔡訴請，判蔡需依法受罰。

台中市蔡姓男子為規避酒測，在警方路檢點前路邊停車，隨後下車步行，但仍被警方酒測開...
台中市蔡姓男子為規避酒測，在警方路檢點前路邊停車，隨後下車步行，但仍被警方酒測開罰，蔡不服提出行政訴訟，台中地院法官審理後認定警方執法有據。圖／報系資料照
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警察罰單
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