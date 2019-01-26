酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蔡姓男子去年9月間參與公司的中秋節活動，席間有喝酒，蔡酒後開車上路，行經北屯區崇德路、環中路口的警方路檢點時，蔡將貨車開上人行道停車，下車步行，但仍被執勤警員發現，前往盤查，因警員聞到蔡身上酒氣後，對蔡進行酒測，測得酒測值每公升0.18毫克，蔡被開罰1.95萬元，蔡不服提出行政訴訟，辯稱警員檢測程序，沒有符合警政署的標準作業程序，要求法官撤銷罰單，台中地院法官審理後認為，警員執法有據，駁回蔡訴請，判蔡需繳罰款。

判決書指出，蔡姓男子去年9月21日間10時許，酒後駕駛貨車行經北屯區崇德路、環中路口的酒駕路檢點時，蔡擔心受罰，直接將貨車行駛到人行道上，停車後直接下車用走的，並往潭子方向步行離開，但警方發現後，前往盤查，測得蔡有酒測值每公升0.18毫克後，警方依法開罰1.95萬、吊扣駕照12個月、並參加道路交通安全講習。

蔡收到罰單後不服提出行政訴訟，蔡辯稱，他開車行經該路段時，沿途都未看到警察有設置、布署執行酒測勤務告示牌及警告標語，警員盤查前，他已停好車熄火用步行，但警員仍告知他，如拒測會立即扣留及扣車，所以他遵照員警指示酒測，員警使用酒測機前並未告知酒測標準作業及相關規定，還催促他酒測，他第一次檢測失敗，員警要求第二次檢測，他也配合檢測，他認為員警已違反警政署「取締酒後駕車作業程序」，要求撤銷罰單。

法官審酌，根據《警察職權行使法》規定，警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，雖得予以攔停並採行「要求駕駛人或乘客出示相關證件或查證其身分」、「檢查引擎、車身號碼或其他足資識別之特徵」及「要求駕駛人接受酒測之檢定」等措施，然非定要駕駛人於行進中被「攔停」，始得對其進行酒測。否則任何酒駕之人一旦見有員警在前攔檢，豈非均得以下車、離開車輛或類似主張攔檢時非處於駕車狀況，以規避接受酒測。