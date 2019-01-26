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請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47中央社 台北26日電

上櫃公司千附實業標得漢翔航空多起採購案，遭查出時任立委羅淑蕾為公司獨董，依利衝法開罰2511萬元。千附興訟抗罰，法院認定行為時法規的董事應不包括獨董，判千附勝訴免罰。

民國103年9月間，台北市議員參選人簡聖哲等人多次出面指控，羅淑蕾利用立法委員職權，讓千附公司順利搶下多件政府工程，引起喧然大波，羅淑蕾後來隔月請辭千附公司的獨立董事職務。

法務部於105年10月底調查認定，羅淑蕾自96年11月至105年1月擔任第6屆至第8屆立法委員，為公職人員利益衝突迴避法所定的公職人員，羅淑蕾自100年6月23日擔任千附公司的獨立董事，並於103年10月6日辭去獨立董事職務。

法務部認為，千附公司於羅淑蕾獨董期間，得標漢翔航空工業公司採購案12案，違反利益衝突迴避法規定，審酌千附有不知法令的情形酌減後，對千附公司開罰新台幣2511萬元。

千附公司不服遭罰，經行政院訴願遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

台北高等行政法院認定，行政處分應受法律明確性的嚴格要求，利益衝突迴避法於95年1月證券交易法增設獨立董事後12年，始於107年6月13日修正公布，此法的第3條第4款將「獨立董事」增列為公職人員關係人。

此修正增列，也呼應行為時利益衝突迴避法第3條第4款規定的「董事」，應認不及於「獨立董事」在內，否則實無於原規定的「董事」外，再修法增列「獨立董事」的必要。

因此，本件的行為時（100年6月23至103年10月6日）利益衝突迴避法規定的「董事」，應不包括「獨立董事」在內，千附公司遭罰有違誤，判千附公司勝訴免罰，全案還可上訴。

立委羅淑蕾。 聯合報系資料照／記者屠惠剛攝影
立委羅淑蕾。 聯合報系資料照／記者屠惠剛攝影
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羅淑蕾行政院北市
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