注意！過年不打烊 桃園測照王年拍18567件

2019-01-26 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市設有118支固定式測照桿，其中位於龜山區東萬壽路622號前的測桿蟬聯「測照王」，1年拍到超速1萬8567件，罰鍰1200元至2400元，為公庫進帳3千萬元。

除了測照王，排名第二的測照桿是中壢區中豐北路與大圳路口，一年開出1萬6930張罰單，第三名是蘆竹區大竹北路1085巷對面道路，一年測到超速1萬0424件。

另外，擠進前十名的還有大溪區仁和路二段、八德區和強路127號前、中壢區中正路四段、蘆竹區山林路二段655號前、桃園市春日路561號前、平鎮區陸橋南路與平德路前、大溪區康莊路五段等。

桃園市警局交通警察大隊執法組說，龜山東萬壽路是下坡彎道易肇事路段，曾被列為全國十大危險路段，居民曾舉辦路祭車禍亡魂，基於保障安全，這支測桿設在龜山往迴龍方向的下坡彎道路段，速限50公里，10年前設置後，事故雖有減少，超速違規仍居高不下，幾乎每年都是「測照王」，其他測速路段也因常發生事故才裝設測速照相桿。