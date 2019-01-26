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桃園汽車回收場失火 濃煙蔽天廢棄車全毀

2019-01-26 10:51聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市桃園區龍壽街某汽車回收場擺放戶外的多輛廢棄汽車，今天上午不明原因起火，因汽車內有汽油等助燃劑，火勢猛烈，熊熊烈焰與濃濃黑煙直衝天際，嚇壞鄰居，擔心住家被波及，消防員全力救火，災損沒擴大。

桃園市政府消防局上午8點47分獲報後，派遣68位消防人員、28輛消防車等救災車輛，前往救火，30分鐘後控制火勢，消防隊員說，雖然火勢非常猛烈，還好並未延燒，也沒有人員受傷。

警方調查，汽車回收場的戶外廢棄車輛擺放區，停放車輛全被燒毀，起火原因、財物損失，都有待進一步調查。

桃園區一處汽車回收場今天上午發生火警，火勢猛烈、濃煙蔽天。圖／消防局提供
桃園區一處汽車回收場今天上午發生火警，火勢猛烈、濃煙蔽天。圖／消防局提供
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桃園區一處汽車回收場發生火警，場內廢棄汽車全毀。圖／消防局提供
桃園區一處汽車回收場發生火警，場內廢棄汽車全毀。圖／消防局提供
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災損消防員
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