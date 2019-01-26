親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台南永康舊垃圾場全面起火 民眾懷疑縱火「減量」

2019-01-26 09:44聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康焚化爐旁舊垃圾場昨晚大火，火勢四處竄升非常猛烈，直到今天清晨現場還有殘火在冒煙，附近民眾質疑這場大火是人為縱火，市議員林燕祝接獲民眾投訴，質疑是環保局因為沒有能力處理即將到來的春節大量廢棄物，故意放火燒掉「減量」，她也認為相當可疑，要求台南市警局與消防局調查清楚。環保局長林淵淙表示， 環保局人員第一時間就到達現場了解，懷疑是否一般廢棄物內混雜了易燃物品，會配合相關單位深入調查。

永康焚化爐是台南市僅有的兩座焚化爐之一，建在鹽水溪畔，一旁早年是永康市垃圾掩埋場，封場之後大片空地作為等待焚燒回收收家具與部分事業廢棄物堆置場， 昨晚7點左右「突然間冒出大火」，而且火勢一發不可收拾。

台南市消防局動員了8輛消防車10多名消防員前往滅火，許多義消也主動加入打火，有打火弟兄認為，接獲報案現場短短幾分鐘就一片火海，確實有可疑之處，過去經發生過類似狀況，希望查清楚真相不要浪費消防資源甚至讓消防員安全受到威脅。

市議員林燕祝表示，廣達0.5公頃面積的堆置場竟然一下子就全面起火，附近民眾看到這種狀況當然會合理懷疑，因為焚化爐最近無法及時消化大量廢棄物，一旁的堆置場廢棄家具建材等等各種大型廢棄物早已堆積如山，過幾天就會有許多民眾要在春節前大掃除出清大量的廢棄物， 懷疑官方人員故意放火。直到凌晨消防人員還在現場辛苦噴水降溫中，因為這樣的大火不但浪費消防資源而且嚴重汙染空氣，她要求消防局與警察局調查起火原因。

台南市永康焚化爐旁大型廢棄物堆置場大火，出動挖土機協助滅火。圖/民眾提供
台南市永康焚化爐旁大型廢棄物堆置場大火，出動挖土機協助滅火。圖/民眾提供
分享
台南市永康焚化爐旁大型廢棄物堆置場起火，短短幾分鐘四周就一片火海。圖/民眾提供
台南市永康焚化爐旁大型廢棄物堆置場起火，短短幾分鐘四周就一片火海。圖/民眾提供
分享

廢棄物大火焚化爐
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

交通違規警攔查開單 男竟辱警「荏懶」法官判緩刑

2019-01-26 20:46

墜網路愛情陷阱 她匯1234萬夢醒代價高

2019-01-26 17:17

愛情長跑8年 婚後1年因他的「壞習慣」分手

2019-01-26 17:13

騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02

飆車追撞人車6米高墜落慘死 駕駛重判1年6月

2019-01-26 16:20

酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50

請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47

注意！過年不打烊 桃園測照王年拍18567件

2019-01-26 12:04

桃園汽車回收場失火 濃煙蔽天廢棄車全毀

2019-01-26 10:51

高雄轎車闖紅燈不甩攔檢 衝撞警車被開槍仍逃逸

2019-01-26 10:34

邱素貞瑜伽倒閉…求償2.9億 賠近兩千萬

2019-01-25 23:47

包商請喝花酒…無對價關係 水利署前政風主任判無罪

2019-01-25 23:45

監守自盜！北所約聘管理員A走收容人金項鍊起訴

2019-01-25 20:35

「借錢容易討債難」 25K男賴債手法堪稱無敵

2019-01-25 19:58

「瘋狂比利」被警察辦了 直播打手槍還揚言殺人

2019-01-25 19:53

超商聚集惹注意 警查獲10名印尼男子非法工作

2019-01-25 19:43

國道3號陸橋欄杆鍍鋅管頻遭竊 警逮1人找回83根

2019-01-25 19:24

甯嘉科技姐妹花吸金逾15億 其中3億被她賭光

2019-01-25 18:57

「訴願常客」聲請迴避未處理 熱血法官評鑑成立

2019-01-25 18:27

邱素貞瑜伽天地惡性倒閉 消費者提告法院判賠1970萬元

2019-01-25 18:22

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

要求擦屁股老外又將搭長榮機 空服員：心已死

2019-01-26 09:47

台南工地19樓鷹架從天而降 插進工人腳踝

2019-01-26 11:14

長榮內部調查！逼空姐擦屁股洋男 去年就曾要求擦屁股

2019-01-26 19:03

網紅比基尼辣翻泰國海灘 網友按讚憂「希望女朋友沒看到」

2019-01-26 11:34

政大男大生宿舍中燒炭 警消到場已明顯死亡

2019-01-26 00:03

影／21歲青年駕車失速飄移 直接撞門柱釀2死

2019-01-26 16:08

下藥性侵傳播妹被動私刑 男遭砍2指還被擄

2019-01-26 18:23

愛情長跑8年 婚後1年因他的「壞習慣」分手

2019-01-26 17:13

金山磺港公共男湯變「雪屋」 居民痛斥太沒公德心

2019-01-26 12:55

暖警行善9年 曾生死關頭走一遭助貧度難關

2019-01-26 20:07

影／國內司法第一例 排放戴奧辛廢氣被重判

2019-01-26 19:53

泰國飯店撞鬼罵三字經無效 網友：會招致嚴重後果

2019-01-26 12:32

影／貨車卸完貨沒關門 邊走邊甩無辜路人一擊倒地

2019-01-26 15:01

騎車開車抽菸影響行車安全 小心被罰600元

2019-01-26 17:02

雙手右腳都慘被三秒膠黏住 女子暴哭網友頻誇可愛

2019-01-26 13:38

無良工頭捲款落跑 警助小夫妻找資源度難關

2019-01-26 08:27

影／埔里變電箱爆炸 警拿滅火器救援化解危機

2019-01-26 09:41

擦屁股老外若來台轉機 葉毓蘭籲地檢署留置偵訊

2019-01-26 11:15

人夫外遇三年夜不歸營 小三撇清：我只是房東

2019-01-26 09:57

影／台中休旅車拒檢遭警轟1槍 駕駛到案理由很瞎

2019-01-26 21:14

注意！過年不打烊 桃園測照王年拍18567件

2019-01-26 12:04

女駕駛開國道路肩去急診警開罰 法官銷單：合理合法

2019-01-26 20:15

四個兒子只一個孝順 父千萬遺產全歸他

2019-01-26 22:58

台南永康舊垃圾場全面起火 民眾懷疑縱火「減量」

2019-01-26 09:44

影／「垃圾虛擬幣」詐得上億 還謊稱可購買性服務

2019-01-26 15:14

高雄轎車闖紅燈不甩攔檢 衝撞警車被開槍仍逃逸

2019-01-26 10:34

恐怖情人拒分手 秀槍恐嚇還性侵拍裸照張貼社區

2019-01-26 09:04

北市水源快翻車 賓士擦撞黃牌重機1重傷3輕傷

2019-01-26 20:56

船長塞2釣客躲船艙密室想出海 4千沒賺到被罰5萬元

2019-01-26 21:52

詐騙虛擬幣成員臉書炫富 吳敦義還曾頒獎給主嫌

2019-01-26 16:12

襲警交保後又曬黨證護身符 男：本來想殺警察的

2019-01-26 23:18

桃園汽車回收場失火 濃煙蔽天廢棄車全毀

2019-01-26 10:51

影／撞嘉義服裝公司大門柱 轎車成爛鐵車上兩人均亡

2019-01-26 14:57

請羅淑蕾任獨董 千附公司勝訴免罰

2019-01-26 15:47

移民署偵破越南脫團案 徐國勇加菜

2019-01-26 21:44

墜網路愛情陷阱 她匯1234萬夢醒代價高

2019-01-26 17:17

酒駕見警急停 下車用走仍吃罰單

2019-01-26 15:50

【即時短評】PM2.5人人色變 卻忘了更毒的戴奧辛

2019-01-26 19:53

「全身血跑來拉門」 蘆洲遭砍男子未脫險境

2019-01-26 20:59

高雄民宅深夜突竄火 屋主受困3樓破窗救出

2019-01-26 08:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top