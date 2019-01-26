台南永康舊垃圾場全面起火 民眾懷疑縱火「減量」

2019-01-26 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康焚化爐旁舊垃圾場昨晚大火，火勢四處竄升非常猛烈，直到今天清晨現場還有殘火在冒煙，附近民眾質疑這場大火是人為縱火，市議員林燕祝接獲民眾投訴，質疑是環保局因為沒有能力處理即將到來的春節大量廢棄物，故意放火燒掉「減量」，她也認為相當可疑，要求台南市警局與消防局調查清楚。環保局長林淵淙表示， 環保局人員第一時間就到達現場了解，懷疑是否一般廢棄物內混雜了易燃物品，會配合相關單位深入調查。

永康焚化爐是台南市僅有的兩座焚化爐之一，建在鹽水溪畔，一旁早年是永康市垃圾掩埋場，封場之後大片空地作為等待焚燒回收收家具與部分事業廢棄物堆置場， 昨晚7點左右「突然間冒出大火」，而且火勢一發不可收拾。

台南市消防局動員了8輛消防車10多名消防員前往滅火，許多義消也主動加入打火，有打火弟兄認為，接獲報案現場短短幾分鐘就一片火海，確實有可疑之處，過去經發生過類似狀況，希望查清楚真相不要浪費消防資源甚至讓消防員安全受到威脅。