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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

國道3號陸橋欄杆鍍鋅管頻遭竊 警逮1人找回83根

2019-01-25 19:24聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市龍崎區國道3號362公里陸橋鍍鋅管欄杆最近頻頻遭竊，歸仁警分局昨在關廟區東榮街工竂逮捕涉嫌的宜姓37歲高雄縣男子，他有多次竊盗前科，這次被控竊走鍍鋅管83支，全案依涉嫌加重竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

警方表示，專責橋梁養護工程業務的交通部高速公路管理局南區養護工程分局屏東工務段人員，月中旬巡察關廟及龍崎區路段國道三號跨越陸橋安全結構，發現362公里處跨越陸橋上欄杆鍍鋅管遭竊，工務段人員全面清查沿線跨越陸橋欄杆，欄杆鍍鋅管總共480米被偷，價值約46萬8120元，向歸仁分局龍崎派出所報案，並提供近期發現可疑人車資料供警方調查。

分局組成專案小組派員調閱該失竊地點周遭監視器影像分析比對後，發現一輛ISUZU五十鈴廠牌白色自用小貨車涉案，與屏東工務段所提供可疑車輛資料相符，進一步調查發現車主兒子非常可疑，且宜嫌有多筆工地竊盜刑案資料，「顯涉有重嫌」。

員警說，宜嫌未住戶籍地，行蹤不定，因此專案小組清查關廟及龍崎區相關可疑處所，不久掌握宜嫌藏匿工寮，派員在附近埋伏監控，持拘票逮捕歸案，他坦承不諱，帶員警到高雄路竹銷贓處所廢鐵回收場起獲遭竊鍍鋅管83支。

警方在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
警方在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
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警方在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
警方在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
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警方逮捕竊嫌之後，在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
警方逮捕竊嫌之後，在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
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警方逮捕竊嫌之後，在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
警方逮捕竊嫌之後，在回收場找到被偷的鍍鋅管。圖／警方提供
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國道竊盜車主
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