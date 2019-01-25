甯嘉科技姐妹花吸金逾15億 其中3億被她賭光

2019-01-25 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



甯嘉科技有限公司女負責人曾甯嘉，對外宣稱自己與電信業高層有簽約，又認識手機大盤商，能以低於市場的價格購蘋果、三星公司新款手機，轉手拋售能有2000元到3000元的利潤，招攬了大批民眾砸錢投資，4年時間吸金逾15億元，其中有3億元被她拿去賭博輸光，今被新北地檢署依違反銀行法和詐欺等罪起訴。

起訴指出，曾甯嘉從2015年開始非法吸金，宣稱報酬年利率高達62%到280%，為了取信被害人，還多次擺出近百支新手機拍照打卡上傳臉書，甚至讓投資人前往見證，佯裝自己確有實力取得大量手機，但實際上，她因為沉迷賭博，資金早在2016年5月出現3000萬元到4000萬元缺口，已無法進行手機進、銷貨。

曾甯嘉因資金出現缺口，將投資方案改為進貨手機只能由她代為銷售，2016年12月更利用甯嘉科技有限公司名義擴大招攬投資客。該公司連續3年在5星級大飯店舉辦高檔尾牙或春酒，並請到大咖藝人謝金燕表演，營造獲利豐厚假象，其胞姊曾桂汶明知有假，仍幫忙簽約、收取資金，經過清查，吸金金額多達15億7304萬700元以上。

此外，曾甯嘉除了非法吸金，也刻意隱瞞自己已婚身分，透過網路聊天室與謝姓男子攀談、交往，進而以存結婚基金、支付父親健康檢查費用和處理前男友金錢糾紛等理由，要求謝男支付數萬元到數十萬元不等金額。她還說「你把錢匯到我爸戶頭，就是認了這個岳父」，甚至對方要打消結婚念頭拿回錢時，她也說「不然我們重新開始，磨合一個月就結婚，我也不想歹戲拖棚」，前前後後總共騙了對方484萬餘元。