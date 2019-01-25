「訴願常客」聲請迴避未處理 熱血法官評鑑成立

2019-01-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



鄭姓男子稱經濟困難無力支付裁判費，對案件提出再審、聲請訴訟救助事件時，以桃園地院民事庭毛姓法官曾經參與前審裁判，聲請法官迴避，但毛卻沒分案，還直接作成裁定。鄭聲請迴避的案子至今逾1年6月，他向桃園律師公會陳請，桃律向法官評鑑委員會請求評鑑，法評會決議評鑑成立，並報司法院交由人事審議員會審議。法評會建議「發命令促其注意」。

鄭姓男子是法院訴願「常客」，在各級法院、行政法院提出的訴訟多達百餘件。鄭曾主張因多起訴訟事件，他無力支付裁判費，而且他還有離婚、返還不當得利、確認本票債權不存在、竊盜等案子，都獲得法律扶助基金會扶助，可證明自己是「無資力者」。

桃園律師公會指出，毛在辦理鄭的再審案件和聲請訴訟救助案件時，鄭以他曾經參與前審裁判為由聲請迴避，但毛卻沒分案，也沒迴避，還直接裁定，而鄭聲請的迴避案至今沒裁定，違反民事訴訟法第35條等規定。

桃律認為，毛的行為符合法官法應付個案評鑑事由，請求評鑑。

毛主張鄭提出的委任狀不合法，但法評會認為是否應該迴避應由合議庭審究，他自行裁定已違反民事訴訟法規定，況且書狀是否確經合法代理，不只可以向本人確認，也可補正，毛沒有分案也沒要鄭補正，嚴重違反辦案程序、職務規定，情節重大。

法評會決議評鑑成立，但審酌毛姓法官無受懲戒紀錄，公餘還積極參與司法改革，認為本次事件應足生警惕、沒有懲戒必要，建議人審會處分「發命令促其注意」。