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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

五河局前政風主任涉喝花酒貪汙 法院今判無罪

2019-01-25 17:57聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振涉嫌接受包商林濟川招待喝花酒，護航得標疏濬八掌溪、朴子溪，藉機盜採砂石31萬多公噸、不法牟利5106萬多元，去年遭嘉義地檢署依貪汙罪起訴，嘉義地院今天宣判翁無罪，工務課前雇員李春生判有期徒刑3年、褫奪公權2年，林濟川判有期徒刑8年4月、褫奪公權5年，包商員工劉智雄判有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，收到判決書後將與承辦檢察官研議是否提出上訴。第五河川局對於法院判決予以尊重，至於包商已依政府採購法停權，並追討不法所得。

翁嘉振被地檢署提起告訴後，被法務部記兩大過免職。翁不服向保訓會提復審被駁回，提行政訴訟救濟。台北高等行政法院審理後，去年底判免職合法，翁敗訴。

在刑事庭上，嘉義地方法院合議庭認為，翁嘉振接受包商請喝花酒是事實，個人操守問題被法務部記過免職是行政上的處分，在法庭上講求相關事證是否構成貪汙罪，但從事證和證人等方面來講，是包商買通雇員，與翁無關，因此判無罪。

今天宣判庭上僅林濟川出庭，其餘3人未到庭，林對於自己遭判有期徒刑8年4月、褫奪公權5年有異議，「我都自白和繳回款項，應符合減刑」。

檢方調查，五河局前年辦理「八掌溪斷面39-41疏濬工程」、「朴子溪斷面49-51疏濬工程」，林濟川因以未達底價5成之低價搶標遭保留後，便商請翁嘉振協助，翁應允後，即在反對決標予林男公司的簽呈簽註反對意見，林男後來拿到標案。

翁嘉振在法庭上坦承自己有去酒店喝酒但已是下班時間，與職務上無關，且他是政風室主任無法左右標案；檢方主張，翁為政風人員，主管機構人員風氣，應以身作則，在扣押證據內有發現翁在標案上寫下建言。

經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振涉嫌接受包商招待喝花酒，護航得標疏濬八掌...
經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振涉嫌接受包商招待喝花酒，護航得標疏濬八掌溪、朴子溪，去年遭嘉義地檢署依貪汙罪起訴，嘉義地院今天宣判翁無罪。 聯合報系資料照／記者唐秀麗攝影
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第五河川局前年辦理疏濬八掌溪、朴子溪，檢方調查前政風室主任翁嘉振接受包商招待喝花...
第五河川局前年辦理疏濬八掌溪、朴子溪，檢方調查前政風室主任翁嘉振接受包商招待喝花酒影響標案並予以起訴，五河局今年已重新招標。圖／五河局提供
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朴子溪貪汙檢察官
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