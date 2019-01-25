人生不順怪罪前老闆 恩將仇報下場GG了

2019-01-25 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市42歲詹姓男子，7年前遭謝姓老闆解僱後，工作一直不順遂，詹男認為都是前老闆害他不順利，期間不斷找他麻煩，昨晚詹男再度跑到前老闆家裡找碴，大園分局埔心派出所員警獲報到場查看，發現詹男不僅是通緝犯，還騎竊來的機車搗亂，隨即將他帶回偵辦。

警方調查，詹男過去於謝姓老闆經營的育苗場工作10餘年，但後期工作態度越來越差，7年前謝姓老闆無法忍受，於是將他解僱，詹男之後靠打零工維生，過著有一餐沒一餐的生活，他認為都是前老闆將他解雇後，才害他的人生過得如此不順，因此心生怨恨，心情不好時就去前老闆家門口吵鬧，甚至砸東西洩憤。

24日傍晚，詹男再度去謝姓老闆的家門前叫囂，謝姓老闆不願再忍氣吞聲，於是報警處理。員警獲報到場進行盤查，發現詹男是竊盜、傷害通緝犯，連騎的機車都是贓車，詹男雖辯稱機車是跟朋友借來的，但說詞反覆、交代不清，警方於詢後依竊盜罪、竊盜及傷害通緝等罪嫌將詹男移送偵辦。