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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

北市網路詐騙總額達300萬 詐團都這樣騙

2019-01-25 14:58聯合報 記者李隆揆╱即時報導

網路購物方便快速，年關將近，網路詐騙案件更是頻頻發生。據台北市警局統計，今年初至今，假網拍購物、解除分期付款詐騙案已逾70件，佔詐騙案比例3成，詐騙總額高達300多萬。

日前大同警分局接獲一起詐騙案，一名王姓女大生利用手機在拍賣網站上購買新衣服，幾天後接到電話，對方自稱店家會計，說交易因內部作業錯誤，誤設為多筆訂單，將導致帳戶重複扣款，需要王女取消設定。

隨後王女又接到假銀行客服來電，稱有店家提出信用卡爭議款申請書，要向她核對身分，並請她依指示轉帳以便取消設定。王女依指示重複操作ATM後，損失將近40萬，辛苦累積的存款全被騙走。

警方說，詐團常以駭客技術入侵網站，取得被害人資料後，打電話給被害人，並借故要求操作ATM行騙。民眾若在網購後接獲可疑電話，應立即撥打165專線查證，切勿依指示操作ATM，以免受騙。

警方表示，年節前是詐欺集團行騙的高峰期，詐騙手法日新月異，台北市警局已建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話：2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

警方說，詐團常以駭客技術入侵網站，取得被害人資料後，打電話給被害人，並借故要求操...
警方說，詐團常以駭客技術入侵網站，取得被害人資料後，打電話給被害人，並借故要求操作ATM行騙。民眾若在網購後接獲可疑電話，應立即撥打165專線查證，切勿依指示操作ATM，以免受騙。記者李隆揆／翻攝
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詐騙北市詐欺
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