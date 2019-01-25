國語日報一審敗訴！國產署打官司討回都更價值80億土地

2019-01-25 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國語日報6年前以3億餘元向國有財產署購買一筆土地，欲改建為教育大樓，預估都更市值達80億元，但國產署認為國語日報在期限內未興建完成，不符購地計畫書，決定要以原價買回土地卻遭拒絕。國產署提民事訴訟，要求國語日報移轉不動產所有權，台北地方法院今天宣判，判國語日報敗訴。

國產署在2013年7月9日以3億多元價碼，出售位於台北市中正區的土地給國語日報，且依購地計畫書內容，國語日報需在4年內興建教育大樓，作公益使用。時任董事長林昭賢2015年與建設公司舉行改建簽約儀式，但因董事會爭議不斷，且都更審議費時，直到2017年7月9日屆滿期限，還未能完成改建。

國產署事後向國語日報的主管機關教育部確認，土地確實未能在期限內作為公益使用，要求收回土地，但國語日報拒絕。國產署認為，必須依照雙方契約原價回購，故向法院提告請求移轉土地所有權。

國產署委任律師曾指出，依照契約，國語日報4年內必須完成改建，卻中途與建設公司簽約都更，導致無法如期完工，也喪失原先的公益目的，才會依約原價買回。