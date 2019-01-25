男涉嫌幫鄉代買票 候選人家人借錢借車避風頭

2019-01-25 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化大村鄉吳姓男子去年選舉幫蕭姓鄉民代表候選人輔選，涉嫌以每票500元向郭姓男子與其家人買票，檢警收到情資，選舉前一天吳得知警方已展開調查，候選人家人涉嫌透過游姓男子借車借錢讓他到台南避風頭，直到選後一天才找律師到案說明，彰化地檢署偵查終結，今依違反選罷法與藏匿人犯等罪嫌起訴吳、郭與游3人。

起訴書指出，吳在去年10月中旬準備5000元交給郭，其中給郭與其家人1500元以及住在隔壁的弟弟一家五口2500元，約定選舉時投給蕭， 郭同意並收現現金，並在當日晚上將現金交給弟媳，弟媳陸續轉交每人500元給配偶與3名子女，並傳達支持蕭姓候選人。

檢警11月23日下午到吳家中，吳的母親撥電話給在外的吳，吳在電話裡向員警允諾返家說明，掛上電話卻告知蕭的丈夫警察找他，隨即到蕭夫親友游姓男子家中借了4500元並借走自小客車開離彰化到台南，直到11月25日晚上，吳回到蕭的競選總部，找蕭夫介紹律師，游再提供律師費6萬元，吳最後才與律師到警局說明。

吳坦承交付5000元給郭幫蕭賄選，但堅稱是感念蕭夫10多年前任職保養廠長時，給予保養車的優待，所以自掏腰包，蕭與夫不知情。游坦承借錢借車給吳，但也切割與蕭的關係，他指出與蕭不常通話，和黃雖是表兄弟，但感情不好，很少聯繫。

檢方認為，吳與郭交付現金賄選犯行明確，依違反選罷法罪嫌起訴，但郭礙於人情事故，一時思慮建請法院從輕量刑或減刑，游則被依涉嫌藏匿人犯或使之隱蔽罪嫌起訴。