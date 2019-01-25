聘女友妹當按摩師 男子吸管口餵安眠藥性侵得關8年

2019-01-25 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台南市宋姓男子雇用女友的妹妹當按摩師，卻覬覦對方姿色，4年前在女友妹妹的飲料中下安眠藥，趁機性侵得逞，他事後否認犯行，辯稱是對方主動脫衣勾引，但法官不採信說詞，一、二審均依加重強制性交罪，判8年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，宋平時雇用女友妹妹替客人按摩，還將工作室2樓租給女友妹妹住，他2015年5月23日覬覦女友妹妹的姿色，趁對方接待客人時，將安眠藥摻入喝到一半的咖啡中，見對方飲用後頭暈、四肢無力倒臥沙發上，再以嘴巴含吸管，吸取摻藥的咖啡餵入女友妹妹口中。

女友妹妹事隔2小時後甦醒，自行回到2樓房間後再度昏迷，宋則見機不可失，尾隨在後，進入房間性侵得逞。女方晚間醒來，發現自己全身赤裸、頭暈、下體濕潤，到醫院驗傷後發現自己安非他命、安眠藥中毒，立即報警處理。

宋承認與女友妹妹發生性行為，但否認下藥性侵，堅稱「當天是女友妹妹自行脫光衣服，主動拉我發生性關係」，還直指女方刻意陷害他，逼迫他給付45萬元和解金。