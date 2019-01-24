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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

「妳是不是沒穿內褲？」 警察佯男客掃黃驚被「刺」

2019-01-24 21:16聯合報 記者王宏舜╱即時報導

越南阮氏女子在桃園經營養生館，多次被查獲按摩小姐幫客人「做半套」，楊梅分局江姓警員喬裝客人登門消費，女員工問他是否願意「加1千元加節？」江假意同意，女員工隨即脫掉江的內褲，先用舌頭舔他乳頭，再抓住他的生殖器挑逗。女員工掀開胸罩讓江觀覽，再以下體磨蹭他生殖器，江這時說「我是警察！」。桃園地院依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，將阮女判刑6月，得易科罰金，

阮女2017年3月起在平鎮經營「養生館」，但開業短短4個月，就被抓到3次按摩小姐替客人「做半套」。當年8月1日晚上，江姓警員喬裝男客查訪，阮先是介紹按摩方式，再帶他到2樓包廂，吩咐一名女員工服務。在按摩過程中，女員工詢問是否要加1千元「加節」，並說「加節即可親也可做」。

江佯裝同意，女員工即褪去他內褲，伸出舌頭舐他乳頭、上下其手；當女員工坐在警察身上摩擦之際，江表明警察身分，查獲養生館從事情色按摩。

阮氏欣表示，員工替客人按摩，每次收費1千元，女員工可分600元，但店內沒有提供性服務，辯稱「都是小姐的個人行為」。

江姓警員表示，楊梅分局行政組規劃、分局長簽批同意後才去這家店查緝，2樓的包廂有門控管出入，需有中控鎖才能上2樓，當天幫他按摩的小姐「上半身穿著肚兜、下半身是短裙」，按約20分鐘後，小姐未詢問他意見就親他胸部。江說，小姐直接穿進他的內褲撫摸，事後還直接趴在他身上，因房內昏暗，他還問「妳私處那邊怎麼刺刺，是不是沒有穿內褲？」，對方回「亂講」。

高院認為阮媒介女子與他人猥褻、性交易而牟利，嚴重扭曲社會價值觀，且此前已被抓過3次，依審判她可易科罰金的6月之刑適當，駁回她上訴。

江姓警員佯裝客人查緝桃園平鎮一家養生館，越南按摩小姐直接趴在她身上磨蹭，他驚問「...
江姓警員佯裝客人查緝桃園平鎮一家養生館，越南按摩小姐直接趴在她身上磨蹭，他驚問「妳私處那邊怎麼刺刺，是不是沒有穿內褲？」示意圖來源／Ingimage
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按摩警察猥褻
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