吃一塊平凡的蔥花麵包 他感受到父愛和誠信的滋味

2019-01-24 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



法務部廉政署推出「葱花麵包的滋味」微電影，以父子間的情感、一塊蔥花麵包，來宣導「誠信」的重要性。廉政署表示，透過小故事傳遞倫理和誠信的理念，捨棄制式的宣導方式，希望能讓民眾更有感。

廉政署副署長陳榮周說，「葱花麵包的滋味」僅短短5分鐘，透過最平凡的父子親情互動傳遞誠信價值，也希望透過溫暖人心的短片，讓廉潔誠信價值內化成社會的重要元素。未來微電影會在機關平台、YouTube播放，也已經著手規劃以廉潔、陽光為主題，拍攝微電影二部曲、三部曲。

微電影內容主要講述，一名就讀小學的兒子每天都早回家，因為他和堅守原則的公務員父親約定好在晚餐前寫完作業，但他某天未完成作業還欺騙父親，被懲罰和父親一同不能吃晚餐，但父親見到他在昏黃的燈光下，邊擦眼淚邊寫作業，心軟遞上一塊蔥花麵包，也諄諄教誨告訴他，做人最重要的是誠信，而他也永遠忘不了蔥花麵包的滋味。

兒子長大成人後，在私人企業上班，未料年邁的父親中風住院，需要大筆醫藥費，此時有廠商私下塞錢，一度讓他動搖，但他在醫院走廊看見一位陌生父親正遞給兒子蔥花麵包，他突然想起父親的教誨，退回廠商的金錢。最後，老闆賞識他替公司省錢給予獎金，解決父親醫藥費問題，父親也順利甦醒。