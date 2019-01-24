偷倒爐渣慘遭壓死 揪出戴奥辛超標308倍不法業者

2019-01-24 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉2016年10月間發生曳引車傾覆壓死駕駛的意外，彰檢從車內集塵灰追查出縣內長泰興業、鼎昌企業社兩家鍋爐業者，涉嫌透過不法業者蘇姓男子委託駕駛違法傾倒才發生意外身亡，彰化地院審理認定業者未依標準程序處理，讓有毒氣體散逸於空氣中，林、王等2名負責人依廢棄物清理法判處有期4年及3年6月。

判決書指出，林、王坦承提供客戶工廠所需蒸氣，為節省支出，違法燃燒未經核可的便宜廢木料，從2015年1月起購買每公噸才300元的劣質燃料，任由鍋爐燃燒產生之有毒氣體戴奧辛排出場外，也不願支付費用委託環保公司處理，聯絡吳男等司機違法清運爐渣、集塵灰等有害事業廢棄物，直到意外東窗事發。

檢方與環保局人員前往公司搜索、採樣，在「長泰興業社」的鍋爐集塵灰卸灰處採集樣本檢測，戴奧辛的毒性超標59至308倍。檢警調查，業者平日雖有購買活性碳，但數量不足，無法吸附鍋爐產出的戴奧辛，形同虛設，活性碳還是在主管機關人員前去稽查時，偷偷投入鍋爐內以臨時降低戴奧辛濃度所用。