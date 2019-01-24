佳福不滿員工成立工會 狀告新北市府

2019-01-24 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新北市佳福育樂事業公司葉孟連等30名員工，依工會法連署組成企業工會，並在前年向新北市政府申請登記成立。佳福公司不服提告，一審敗訴，經上訴，最高行政法院認為佳福原應提起撤銷訴訟，卻未經訴願程序，誤向原審提起確認行政處分無效訴訟，因此今駁回上訴並依法移送勞動部（訴願管轄機關）。

佳福育樂事業公司經營「幸福高爾夫球場」，去年曾因解僱桿弟鬧上媒體。判決指出，葉孟連等30名員工依工會法規定，發起連署組成企業工會。2017年4月10日，向新北市政府登記成立，並發給人民團體立案證書。佳福公司不滿，發函給新北市府請求確認原處分無效，但回函確認原處分合法有效。

佳福不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院判決敗訴。案經上訴，最高行認為佳福公司就核准登記行政處分，具法律上利害關係，為利害關係人，有資格提告。

最高行指出，行政處分是否具有重大明顯瑕疵罹於無效，非依當事人主觀見解，而是依普通社會一般人一望即知其瑕疵為判斷標準，換言之，該瑕疵須「在某程度上猶如刻在額頭上般」明顯瑕疵，然以原處分核定工會籌組完成，發給登記證書，並無任何人一望即知之重大明顯瑕疵，佳福主張原處分無效，於法無據。

佳福雖非原處分受處分人，然基於利害關係人地位，認原處分違法而對之不服，原應提起撤銷訴訟，卻未經訴願程序，誤向原審法院提起確認行政處分無效訴訟；且因本件原處分並未為救濟期間之教示，則以佳福於原處分作成後1年內，即向原審法院具狀提起本件確認行政處分無效訴訟，依行政程序法第98條第3項規定，自應視為其於法定期間內已聲明不服，並未罹於訴願期間。另依行政訴訟法第6條第4項規定，將本件移送勞動部。