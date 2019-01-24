貪汙嗎？法官認測量助理「兼差畫圖」非收賄

2019-01-24 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前桃園縣大溪地政事務所江姓與嚴姓、蘆竹地政事務所陳姓、中壢地政事務所廖姓等4名測量助理，被控接受開發公司黃姓老闆委託繪製平面圖、計算銷售面積，協助建商加快地政業務流程，以便建商降低和消費者間的買賣糾紛、提前交屋減緩融資壓力，檢方依貪汙治罪條例起訴。桃園地院判5人無罪，檢方上訴，高等法院駁回。

桃檢2014年時調查，黃2005年起在大溪、中壢地政所的轄區推出建案，為減輕銀行貸款壓力，向桃園縣政府(改制前)工務局申請使用執照時，透過張姓代書委託江先行製作建物測量成果圖，待他取得使用執照，立刻掛件由江辦理保存登記。檢方表示，申辦保存登記需要排隊，一般耗時1個月，黃的案子在江的幫忙下1周內就搞定，事成後再由張姓代書交付「快單費」，每件10萬元至30萬元不等，初步查出黃有3件建案得以速辦向銀行借貸。

5名被告皆否認犯行，並說「測量助理」業務性質只是依所配屬的測量員指示交辦內容，提供測量員機械性、勞務性的協助，不是刑法上「公務員」的定義。黃等人委託江、嚴、陳、廖繪製預售屋建物平面圖、面積計算式，目的在使建商辦理預售時得有較精確的建物面積為據，避免日後買賣爭議；江等4人也稱是利用「公餘之暇」，以繪圖、計算專業，為他們繪圖並計算可銷售面積，依繪製的戶數計算而得報酬，這與職務行為無關，就算被認定為公務員，頂多只違反公務員業外兼職規定。

桃院認定江等4人符合刑法公務員定義的第一個要件，即「依法令」服務於地方自治團體所屬機關，但「測量助理」則只是擔任測量員製圖過程中的協助角色，起訴書卻認定江等人業務內容包含「繪製建物測量成果圖」，悖離事實。桃院認為陳、江、嚴、廖就算是依法令服務於各地政事務所擔任測量助理，但職務內容僅單純在機關內部提供機械性、間接性、附屬性的輔助行為，不具對外直接履行公共行政任務的功能，無刑法公務員要件，無從構成需具公務員身分才能成立的貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，而黃也無從對他們行賄，判5人無罪。

高院認為，江等人接受黃委託繪製平面圖或計算銷售面積，至建商持使用執照和所附最終核准圖樣，向地政政事務所掛件申辦保存登記，製作建物測量成果圖，並據以辦理保存登記，時間可能相差1年或數年之久，日後建商還不一定會照用，江等人是在建物都還沒興建階段，只憑藍曬圖先行試算，那時不存在「竣工平面圖」。

高院認為江等人與「台灣省各地政機關測量助理管理要點」第10點規定所指的「建物面積第一次計算」的職務範圍無關，與貪汙治罪條例「職務上行為」的構成要件不符。