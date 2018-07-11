北檢起訴三中案遭質疑演「穿越劇」 北檢：有所本

2018-07-11 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署偵辦三中黨產賤賣案，昨天依違反證交法等罪起訴前總統馬英九，馬辦質疑三中是「未來依法應歸還予國家之準國家資產」，當年沒有「不當黨產處理條例」，如何預知三中是準國家資產？北檢指出，早在2002年就有不當黨產的草案，也寫在起訴書內，馬辦可能未詳閱起訴書。

馬英九昨天被起訴後，馬英九在臉書回應對起訴「不意外」，藍營立委也砲轟，批評北檢用前年施行的黨產條例，來看13年前的三中交易案，根本是「穿越劇」，腦子全都是鬥爭語言。

北檢指出，起訴書內容有針對國民黨處分黨產做背景交待，書類載明監察院2001年函請行政院就國民黨持有的國有特種房屋等不動產與公司，應確實徹底清理，依法處理；行政院函覆將以特別立法方式規範處理國民黨黨產，法務部也擬出「政黨不當取得財產處理條例」草案，2002年9月13日送立法院審議。

2003年連戰競選總統期間，曾公開表示，願主動歸還國家由前台灣省行政長官公署撥歸國民黨經營的7間日產戲院，時任行政院長的游錫堃也於同年月24日指示，國家資產經營管理委員會應成立專案小組，處理不當黨產歸還國家事宜，同日「廣播電視法」施行，規定黨政軍退出媒體。

檢方指出，這些內容都證明早在2002年就有處理不當黨產的法令規畫，不解馬辦為何用「穿越劇」批評。