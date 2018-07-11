最大共諜鎮小江今刑滿出獄 最快2天驅逐出境

2018-07-11 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



被喻為「史上最大共諜」的解放軍前中校鎮小江，一度與遭大陸羈押的前民進黨黨工李明哲被形容為台海兩岸較勁的「籌碼」，致申請假釋多次未能過關；矯正署證實，鎮小江今天刑滿出獄，由於鎮是香港籍，最快後天被驅逐出境。

鎮小江今天上午10時許，由移民署新北市專勤隊員自台北監獄帶走。先暫時收容在隊部臨時收容所，據了解，移民署最快2天之內會替鎮小江辦理驅逐出境手續，如不及辦成，則轉三峽外國人收容中心，繼續辦理手續，然後驅逐出境。

鎮小江被指控成功吸收至少10名以上的軍官成為共諜，遭判刑4年定讞，他原為解放軍中校，1995年退役，隨後在2006年取得香港身分，法院判決認定，鎮以「小三通」方式經金門抵達台灣，並且偽裝成商人發展組織，違反國家安全法。

根據法院判決認定，鎮小江在高雄市設有情報工作站，2005年至2014年間，透過招待國內現、退役軍官飲宴、送禮、免費出國旅遊等方式，成功吸收退役少將許乃權、退役上校飛官周自立至少10人，並刺探幻象2000戰機、漢光演習、新竹樂山雷達站、遠距遙攻系統「萬劍彈」等軍事情報。

2014年，台北地檢署指揮調查局於許乃權參選金門縣長時，迅速收網、逮人，前後發動6波搜索，鎮小江2014年9月時來台時被捕，被檢察官聲押禁見迄今；鎮小江服刑期間，一度申請假釋獲初審通過，但在複審時被打回票。