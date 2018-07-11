親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬英九三中案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

替妹妹叫屈！ 辜仲諒不解前妹婿「為何偷家產」

韓職／王維中對起亞虎 前兩局送出2K兩隊0：0

替妹妹叫屈！ 辜仲諒不解前妹婿「為何偷家產」

2018-07-11 17:38聯合報 記者王宏舜╱即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒涉紅火公司套利案，高等法院認為辜仲諒違背職業道德、牟取私利，依違反證券交易法與銀行法等罪，判他9年8月徒刑，併科1億5千萬罰金，最高法院撤銷二審判決，發回更審。高院更一審今天下午進行辯論，辜像是述說自傳般地道出成長故事，甚至說出2004年時因妻子憂鬱症，他遭架空而旅外，依父親辜濂松的個性，「他就是老闆」，下屬有事都是跟父親報告，強調前妹婿陳俊哲做的事，他真的不知。

辜仲諒的律師團主張，辜的妹婿陳俊哲是安排紅火公司向中信銀行購買結構債的人，也是紅火公司帳戶有權簽章人，負責調度紅火公司的資金來源和獲利匯回，但陳遭通緝滯美、從未到法庭，沒交代一筆3億元資金流向。辜仲諒今有感而發地說，「我很心痛，為妹妹叫屈」，不解「妳前夫怎麼會做出這些事來？」。

2004年政府推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒被控與張明田(中信金控財務長)、鄧彥敦(中信金控遵法主管)、林祥曦(中信銀金融投資處副處長)等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債，總金額達3億9千萬美元。辜仲諒透過妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；而且紅火只付百分之5的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債。

辜仲諒說，從叔父辜振甫和父親辜濂松共創中國信託開始，中信就具國際化的管理風格，要求嚴謹，陳俊哲是他華頓商學院的學弟，陳在加入辜家後，頗受父親倚重。辜說，以前只知道打棒球和念書，「我棒球打得不錯，還當隊長」，在事業上，則信任經理部門的專業意見，同時讓陳來協助。

「我不是在推卸責任！」，辜說依父親的行事風格，下屬都是跟父親報告，陳俊哲沒有義務向他報告，而父親那時也想找接班人。

辜仲諒表示，中信之所以買入3.9億美元的結構債，據他了解是因中信銀2005年為提高「資本適足率」而發行美金5億元次順位債後，造成閒置資金變更多，因此張明田請陳俊哲幫忙，介紹巴克萊的顧震宇找尋合適的投資標的。

辜說，當他聽到公司遭調查時也很驚訝，但他認為如果有人做對中信不敬的事情，中信在台灣還會受尊重嗎？他說，我沒做什麼，沒拿什麼錢，他也不知道妹婿陳俊哲做了什麼事，質疑「家裡的錢為什麼要偷呢？」。他說，如果有罪，為什麼要回台灣呢？自己在國外也有事業。

紅火案自2006年案發至今，辜仲諒稱很多事實法官並未調查，很感謝更一審願意耐心聽他們的意見。辜說，另三名被告都是爸爸一手提拔，是人才中的人才，且用的人一定是孝順的人，發生這種事，他對張等人感到抱歉，但強調「不知道3億元去哪了」。

高院原本透過台美司法互助協定管道，要安排陳俊哲以「證人」身分視訊交互詰問，詎料陳臨時拒絕作證。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒為紅火案更一審至高等法院，他強調「我沒做什麼，也沒...
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒為紅火案更一審至高等法院，他強調「我沒做什麼，也沒拿什麼錢」，並質疑前妹婿陳俊哲「家裡的錢為什麼要偷呢？」。記者王宏舜／攝影
分享

中信辜仲諒憂鬱症

相關新聞

千興就地掩埋廢棄物逾萬噸 董座遭押查扣2億資產

2018-07-11 14:16

竊電挖礦比特幣 判有期徒刑8個月

2018-07-11 13:20

控夫「用強的」 卻錄到自己喘息和對方打呼聲

2018-07-10 15:53

最大共諜鎮小江今刑滿出獄 最快2天驅逐出境

2018-07-11 17:46

金錢豹酒女撞死烘焙師上訴 律師請法官「平常心」

2018-07-11 14:42

男子舉槍輕生不成 槍枝走火傷前妻被判刑

2018-07-11 14:34

家產爭不到 兄開車撞弟 殺人罪判9年

2018-07-11 14:21

共諜案／洩12準則給對岸 前士官判6個月

2018-07-11 13:44

猥褻、性侵10兒少 殺童男另判18年9月

2018-07-11 13:42

餵毒、烙燙、凌虐...逼少女行乞 20歲男判1年8月

2018-07-11 13:39

李全教涉賄選案 改判4年

2018-07-11 13:37

渣男餵毒凌虐逼少女乞討 法院今判1年8月徒刑

2018-07-11 11:45

李靖殺男童「陪伴」處無期 性侵、猥褻再判18年9月

2018-07-11 11:44

更一審判有期徒刑4年 李全教：這根本是政治追殺

2018-07-11 11:32

前士官竊取12份「準則」給共諜 改判輕判免關

2018-07-11 09:57

李全教議長賄選案 台南高分院更一審改判4年 　

2018-07-11 09:50

認養公園遷葬父母墳墓 趙藤雄遭訴

2018-07-10 23:54

生日入監 張榮味「心情調節好了」

2018-07-10 23:52

怒罵、妨害護理人員自由 鄭男今判刑

2018-07-10 20:08

開保時捷、住豪宅 失業前妻討育兒費他喊窮

2018-07-10 19:46

威力纖禁藥案 連惠心告壹週刊求償敗訴

2018-07-10 18:58

影／颱風來提前下班大塞車 2騎士爆擦撞當街扭打

2018-07-10 18:48

爭釋憲權 監院提6大論點促維護憲政體制

2018-07-10 18:46

空服員超時工作16分鐘 華航被罰30萬元

2018-07-10 18:07

嫌社區運動館太吵勝訴 住戶打籃球不能超過57分貝

2018-07-10 17:50

不滿離婚持刀殺前妻 男子判刑9年定讞

2018-07-10 17:39

外傭控打臀性騷擾 雇主反告市府未完整調查遭駁回

2018-07-10 17:07

酒女月入10萬元？ 姐妹淘吐糟：有點難

2018-07-10 17:05

高市連兩起瓦斯氣爆 消防局：瓦斯器具要符合國家標準

2018-07-10 17:03

她持玻璃碎片猛刺殺父 法官同情減輕判10年

2018-07-10 16:46

夫妻糾紛鬧出強擄小孩？前里長獲不起訴處分

2018-07-10 16:26

司法不挺警察？警察合法執行公權力了嗎？

2018-07-10 15:59

法官稱勒斃女模非特別殘暴 女模家屬：殺人就是殘暴

2018-07-10 14:54

17刀殺茶行老闆娘 凶手判無期

2018-07-10 14:33

張榮味發監 支持者相送、張麗善哭花臉

2018-07-10 14:31

新北地院：若判莊嘉億無期徒刑 是輕縱

2018-07-10 14:28

鐵棍虐死女友4歲娃 莊嘉億判死刑

2018-07-10 14:27

法官：勒斃非特別殘暴 程宇脫罪是人之常情

2018-07-10 14:23

性侵勒斃女模、嫁禍女友是共犯 程宇逃死

2018-07-10 14:20
看更多

熱門文章

馬英九被起訴 孫大千列民進黨十大台灣價值

2018-07-11 08:28

「為什麼死的不是我」 富少飆車撞死人 發聲明道歉

2018-07-10 23:24

千興就地掩埋廢棄物逾萬噸 董座遭押查扣2億資產

2018-07-11 14:16

「穿越時空」起訴你 為了打馬 北檢三中案也是拚了

2018-07-11 08:00

單車男等紅燈「順腳」踩著保時捷 網友：哪來的勇氣

2018-07-11 12:39

馬英九被起訴 林為洲：法律前人人平等不能因人設事

2018-07-10 21:14

三中案 起訴馬英九「機關用盡 力謀脫罪」求重刑

2018-07-10 23:26

汪海清：錄音非針對馬英九 「天龍八步」合法必要過程

2018-07-10 21:44

沙鹿奪命坡又追撞了！長下坡致聯結車煞車不靈

2018-07-11 14:39

碧潭隧道3車擦撞 藍寶堅尼又GG了

2018-07-10 21:24

影／颱風來提前下班大塞車 2騎士爆擦撞當街扭打

2018-07-10 18:48

樓梯角落赫見頭顱？ 女童面泛陰光成「鬼娃」

2018-07-11 11:31

一張洗車照近萬按讚 本尊受訪：被偷拍很生氣現已原諒

2018-07-11 17:13

靠海才有！失物招領這東西 南投山城員警訝異了

2018-07-10 19:47

認養公園遷葬父母墳墓 趙藤雄遭訴

2018-07-10 23:54

摩鐵雙屍案 女遭勒斃男燒炭

2018-07-11 00:18

替妹妹叫屈！ 辜仲諒不解前妹婿「為何偷家產」

2018-07-11 17:38

女友託養 他虐死4歲女判死刑 母判無期

2018-07-10 23:58

影／遭警偷拍 波麗士犬「黑哥」 把妹被逮

2018-07-10 19:22

「那裡有手」 彰化落水男童找到了！

2018-07-11 10:13

「槍要自己帶還是部隊會發」 網友入伍前發文引發熱議

2018-07-10 21:28

新聞眼／證交法起訴？ 要讓馬英九沒緩刑空間

2018-07-11 00:32

李全教議長賄選案 台南高分院更一審改判4年 　

2018-07-11 09:50

觀察站／馬案成了政治提款機

2018-07-11 00:28

疑天雨路滑車速過快 桃園八德小貨車交流道下翻車

2018-07-10 20:57

馬英九：起訴理由荒誕 無法接受

2018-07-11 00:03

錄音光碟 關鍵證據？ 「三中案瑕疵 馬主席很清楚…」

2018-07-11 00:07

颱風來臨 男子赴旗津風車公園海岸竟投海

2018-07-10 19:14

檢控馬英九：為博取聲譽 賤賣4大黨產

2018-07-11 00:00

以為台女很隨便？洋男跟蹤女主播下班 襲胸被逮再犯

2018-07-11 17:17

影／BRT站被撞玻璃全碎 肇事駕駛：貨車左偏發生事故

2018-07-11 11:50

為了8千元 16歲少年颱風夜從新竹到新北卻被砍傷

2018-07-10 23:32

賣場打烊被請出結帳「丟錢姊」惱羞狂丟300元銅板

2018-07-11 14:20

9月女嬰 被脖上平安符勒死

2018-07-11 00:15

阿嬤玉鐲卡玉手 急找消防隊「解套」

2018-07-10 18:25

瑪莉亞來襲風強雨驟 公車疑打滑撞斷電線桿

2018-07-10 22:19

開保時捷、住豪宅 失業前妻討育兒費他喊窮

2018-07-10 19:46

前士官竊取12份「準則」給共諜 改判輕判免關

2018-07-11 09:57

竊電挖礦比特幣 判有期徒刑8個月

2018-07-11 13:20

為何重啟偵辦 北檢：三中案影響證券市場

2018-07-11 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top