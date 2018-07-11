替妹妹叫屈！ 辜仲諒不解前妹婿「為何偷家產」

2018-07-11 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



中信金控前副董事長辜仲諒涉紅火公司套利案，高等法院認為辜仲諒違背職業道德、牟取私利，依違反證券交易法與銀行法等罪，判他9年8月徒刑，併科1億5千萬罰金，最高法院撤銷二審判決，發回更審。高院更一審今天下午進行辯論，辜像是述說自傳般地道出成長故事，甚至說出2004年時因妻子憂鬱症，他遭架空而旅外，依父親辜濂松的個性，「他就是老闆」，下屬有事都是跟父親報告，強調前妹婿陳俊哲做的事，他真的不知。

辜仲諒的律師團主張，辜的妹婿陳俊哲是安排紅火公司向中信銀行購買結構債的人，也是紅火公司帳戶有權簽章人，負責調度紅火公司的資金來源和獲利匯回，但陳遭通緝滯美、從未到法庭，沒交代一筆3億元資金流向。辜仲諒今有感而發地說，「我很心痛，為妹妹叫屈」，不解「妳前夫怎麼會做出這些事來？」。

2004年政府推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒被控與張明田(中信金控財務長)、鄧彥敦(中信金控遵法主管)、林祥曦(中信銀金融投資處副處長)等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債，總金額達3億9千萬美元。辜仲諒透過妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；而且紅火只付百分之5的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債。

辜仲諒說，從叔父辜振甫和父親辜濂松共創中國信託開始，中信就具國際化的管理風格，要求嚴謹，陳俊哲是他華頓商學院的學弟，陳在加入辜家後，頗受父親倚重。辜說，以前只知道打棒球和念書，「我棒球打得不錯，還當隊長」，在事業上，則信任經理部門的專業意見，同時讓陳來協助。

「我不是在推卸責任！」，辜說依父親的行事風格，下屬都是跟父親報告，陳俊哲沒有義務向他報告，而父親那時也想找接班人。

辜仲諒表示，中信之所以買入3.9億美元的結構債，據他了解是因中信銀2005年為提高「資本適足率」而發行美金5億元次順位債後，造成閒置資金變更多，因此張明田請陳俊哲幫忙，介紹巴克萊的顧震宇找尋合適的投資標的。

辜說，當他聽到公司遭調查時也很驚訝，但他認為如果有人做對中信不敬的事情，中信在台灣還會受尊重嗎？他說，我沒做什麼，沒拿什麼錢，他也不知道妹婿陳俊哲做了什麼事，質疑「家裡的錢為什麼要偷呢？」。他說，如果有罪，為什麼要回台灣呢？自己在國外也有事業。

紅火案自2006年案發至今，辜仲諒稱很多事實法官並未調查，很感謝更一審願意耐心聽他們的意見。辜說，另三名被告都是爸爸一手提拔，是人才中的人才，且用的人一定是孝順的人，發生這種事，他對張等人感到抱歉，但強調「不知道3億元去哪了」。