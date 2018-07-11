千興就地掩埋廢棄物逾萬噸 董座遭押查扣2億資產

2018-07-11 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



國內不鏽鋼冷軌板材供應大廠千興股份有限公司涉嫌將事業所產生的廢棄物，就地掩埋在廠區土地下，檢警會同南區環境督察大隊等前天赴麻豆廠區等處搜索及開挖廠區南側空地等8處，估計掩埋1萬3600噸事業廢棄物，經初篩含重金屬鉻超標，估算省下3.5億清理費，檢方傳喚葉姓負責人、孫姓前副廠長等17人，葉、孫有串證之虞聲押獲准，同時查扣不動產土地及建物2億資產。千興公司對此說，目前不方便回應。

台南地檢署及環保署南區督察大隊去年8月間均接獲檢舉，稱千興公司疑有將事業所產生的廢棄物回填至廠區土地下，違反廢棄物清理法，指派檢察官彭盛智指揮保七總隊第三大隊第三中隊會同南區督察大隊去年9、10月間前往公司廠區稽查。

檢方發現，千興涉嫌將事業所產出的汙泥、集塵灰等事業廢棄物，掩埋在廠區後方空地，經採集掩埋事業廢棄物樣品化驗，發現所含重金屬總鉻、六價格濃度均逾標準值，係屬有害事業廢棄物。隨即與市府環保局等組成專案小組偵辦，直至時機成熟，前天分赴千興公司廠區等3處所搜索，依其比對相關證物，開挖廠區南側空地、後方三角土地、退火爐下凹區等8處土地掩埋的事業廢棄物。

檢方初步計算掩埋重量約1萬3600公噸，經初篩結果重金屬鉻含量約為11740mg/kg至53300mg/kg，法定溶出試驗標準為5.0mg/l，採集廢棄物、土壤、廢水樣品送驗，估算該公司所節省的清除處理費用3.5億元。因此，檢察官針對該公司不動產土地2筆、建物3筆等2億元的資產，向法院聲請保全扣押獲准。

同時，檢方傳喚、拘提相關涉案人員及證人共17人到案，出動彭盛智等9名檢察官訊問後，認公司葉姓董事長兼總經理及孫姓前副廠長犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。另前負責人也是葉姓董事長的女兒、謝姓前副廠長，及施姓、方姓及楊姓前環保專責人員等5人，分別以25萬至5萬元交保。