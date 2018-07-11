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前士官竊取12份「準則」給共諜 改判輕判免關

2018-07-11 09:57聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄糖果餅乾零售業凃姓商人，涉嫌暗地和退役彈藥庫士官長的王姓保全吸收侯、陳在職軍人，蒐集「國軍人事戰備教則」等軍機給對岸情報人員，藉此發展共諜組織，一審被判5月至1年8月不等徒刑，全案上訴後，涉洩漏12份準則的侯姓前士官（29歲）今天改依公務員洩漏國防以外之秘密消息輕判6月，其餘3人駁回，仍可上訴。

凃姓商人（49歲）、王姓保全（40歲）一審被依共同意圖危害國家安全，違反國家安全法第二條之一之規定，各判10月及1年8月；陳姓前士官（27歲）公務員洩漏國防以外之秘密消息判刑5月，得以易科罰金。

一審指出，凃2009年在公司用Skype與對岸情報人士「張炳煌」聯繫，並牽線介紹甫退伍的王姓保全，進而談妥由福建省對外經濟合作協會副秘書長「董恆」透過凃提供資金給王，再由王深入軍方刺探、蒐集軍事準則資料。

2009年6月間，王姓保全找上侯姓士官，侯登入軍用網路下載「國軍人事戰備教則」，印出紙本交給王，兩人各分得1萬元報酬；之後凃姓商人再和王一起到大陸交付「張炳煌」、「董恆」。

直到2012年退伍前，侯姓士官陸續盜取「陸軍野戰砲兵部隊指揮教則」、「兩棲偵察營作戰教範」、「EC225型機飛行訓練手冊」等11份準則，都被凃掃成電子檔傳送對岸。

王姓保全另介紹陳姓士官借貸，再以還債要求陳幫忙竊取準則，每則可獲1萬報酬，陳便從軍用網路下載「空軍資通電教則」、通資類相關準則共2本，列印紙本後寄出，但「董恆」表示不需要，王只好銷毀。王後來又試圖吸收吳姓等4名現役軍人，皆遭拒絕。

全案運作組織長達6年多，前年雄檢指揮憲兵、警方查獲送辦。凃、王、侯及陳審理時都坦承犯行，法官認為，雖然竊取的準則非極為機密，但已造成國安實際損害，惡性非輕，一審指凃、王、侯共犯國安法，但高雄高分院認為侯僅洩漏資料，並非擔任吸收軍人同袍以發展組織的主要角色，依瀆職罪撤銷改判。

高雄檢警、憲兵前年破獲共諜案。圖／報系資料照
高雄檢警、憲兵前年破獲共諜案。圖／報系資料照
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保全軍人國安法

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